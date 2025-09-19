«Нам нужен ребенок»: странная фраза мужа Верочки, которая полностью меняет финал «Служебного романа»

В «Служебном романе» есть персонаж, который словно пришёл из другой вселенной — секретарь Мымры, Верочка. Лёгкая, яркая, наглая и совершенно бесстыдная. Она живёт так, как хочет, и не собирается оправдываться.

Но именно в финале фильма зрителя ждёт неожиданный поворот: бывший муж Верочки вдруг заявляет ей по телефону — «Нам нужен ребёнок».Почему он так сказал?

Мужчина, который пошёл ва-банк

Обычно подобные слова произносят женщины. В советской традиции ребёнок воспринимался как гарантия брака: «вот рожу, и он никуда не денется». Только вот это почти никогда не срабатывало.

В фильме же ситуация обратная — мужчина просит ребёнка, будто это спасательный круг для семьи. Его герой, сыгранный Александром Фатюшиным, явно не смирился с разводом. Он любит Верочку, иначе не искал бы объяснений их разрыву.

Почему именно ребёнок

В СССР бытовало устойчивое мнение: дети укрепляют брак. Муж Верочки искренне верил в это. Ему казалось, что появление ребёнка заставит жену остепениться, переключить внимание с платьев и сплетен на «правильные» ценности — дом, заботу, семью. В его логике это выглядело как единственный шанс удержать её рядом, пишет автор Дзен-канала Кинодом

Но Верочка — не та женщина

Она слишком свободолюбива, чтобы сидеть в четырёх стенах с пелёнками. Верочка живёт тусовкой, нарядами, ощущением своей исключительности. Материнство могло бы изменить её — но вряд ли в ту сторону, на которую надеялся муж. Скорее, она сбежала бы обратно в мир яркой жизни, оставив ребёнка на его попечении.

И в этом вся трагикомедия: герой мечтал о «спасении брака ребёнком», но для такой женщины, как Верочка, ребёнок стал бы только оковами. Именно поэтому её муж звучит не как сильный мужчина, а как наивный мечтатель, который не понял простого — удержать свободного человека невозможно.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Служебный роман» на самом деле заканчивается трагедией.