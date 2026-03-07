Меню
Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика

7 марта 2026 21:31
О нем слагали легенды, от которых потомки трепетали.

Если вы скучали в те времена, когда Таргариены решали вопросы не переговорами, а огнем с неба, у меня для вас хорошие новости. Появился апдейт по будущему фильму во вселенной «Игры престолов»: сюжет крутится вокруг Завоевания Эйегона — того самого момента, когда Семь королевств «собрали в единое соединение».

Фильм «Завоевание Эйегона»: Кто стоит за сценарием

Сообщается, что сценарий для HBO представляет Бо Уиллимон — сценарист «Андора» и «Карточного домика». История перенесёт нас примерно триста лет назад, в эпоху, когда Эйегон I Таргариен приходит в Вестерос не один — вместе с сестрами и драконами, которые преобразуют любую армию в динамику.

Балерион Черный Ужас: главное «оружие» Таргариенов

Самая громкая деталь — Балерион Чёрный Ужас. В книгах его называют самым крупным и могущественным драконом в истории Вестероса. Именно на нем летал Эйегон, и именно его мощь стала символом того, почему сопротивление завоевателям быстро закончилось. Не зря драконов в этой вселенной часто сравнивают с «аналогом финансирования оружия» для средневековых королевств.

Почему Балерион важен для Дома дракона

Балерион связан и с «Домом дракона»: последним, кто оседлал его перед смертью, был юный Визерис Таргариен. Дракон уже был стар, но всё же поднял принца в небо над Небесной Гаванью — и вскоре умер, прожив более 200 лет. Позднее его череп хранили в Красном замке (в «Доме дракона» — в склепе) как напоминание о той силе, на которой держалась династия.

