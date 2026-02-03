Наконец-то у «Игры престолов» достойный конкурент: Apple TV+ экранизирует кое-кого получше, чем Джордж Мартин

А ведь еще даже каст не выбран.

Похоже, этот момент всё-таки настал. «Игра престолов» окончательно перестаёт быть безусловным королём телевизионного фэнтези. Не потому, что сериал внезапно устарел или стал хуже — он давно вписан в историю, — а потому что жанр наконец готов к смене лидера.

Почему Вестерос больше не один

С 2011 года ни один фэнтезийный проект так и не смог повторить эффект Вестероса. Да, выходили громкие сериалы — «Ведьмак», «Кольца власти», «Колесо времени», — но ни один из них не стал культурным феноменом такого масштаба. Даже собственные спин-оффы HBO вроде «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств» ощущаются скорее как аккуратное продолжение, чем как новое событие эпохи.

Новый претендент на трон

В конце января стало известно, что Apple TV+ приобрёл права на экранизацию «Архива Буресвета» Брэндона Сандерсона. И вот это уже серьёзно. Сандерсон — один из самых влиятельных авторов современного фэнтези, и главное — он получил полный творческий контроль над адаптацией. Никаких вольных трактовок без согласия автора, никаких «мы сделали по-своему».

Почему именно Apple TV+

Apple умеет играть в долгую и не экономит на масштабных мирах. «Основание» уже доказало, что платформа способна тянуть сложные, дорогие и многосезонные истории. Вселенная Космера идеально ложится в эту стратегию.

Что в итоге

«Игра престолов» никуда не исчезнет — её будут пересматривать и обсуждать ещё много лет. Но похоже, трон короля фэнтези наконец зашатался. И жанр, честно говоря, давно был к этому готов.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.