Наконец-то стало известно название сериала по «Майору Грому» с Жизневским и Аксеновой: премьера в 2026 году

Сериал будет включать экшн-сцены, масштабные баталии и элементы детективного жанра, обещают создатели.

Вселенная «Майор Гром» пополнится новым сериалом, и его название уже официально раскрыто. Производство проекта вышло на активную стадию, а создатели поделились с поклонниками первыми конкретными деталями, запустив волну ожидания.

Развитие известной вселенной

Новый проект, который выйдет в рамках этой франшизы, получил название «Майор Гром: Игра против правил». Сериал углубится в ранее не показанные аспекты вселенной, представив зрителям совершенно новых персонажей и развитые сюжетные линии, которые лишь кратко упоминались в полнометражных фильмах.

По задумке сценаристов, шоу не просто дополнит историю, но и послужит важным связующим звеном, которое подготовит почву для будущего развития киносаги.

Ожидается, что зрители увидят неизвестные ранее локации и события, раскрывающие мотивы поступков как новых, так и уже полюбившихся героев. Такой подход позволит значительно расширить нарратив вселенной, предлагая свежий взгляд на знакомый мир.

Ключевая команда и планы на премьеру

Над сериалом работает проверенная временем творческая группа, что гарантирует сохранение уникальной атмосферы франшизы. Режиссерский контроль сохранил Олег Трофим, который стоял у истоков кинопремьер вселенной.

К своим ключевым ролям вернутся Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова, что обеспечит преемственность образов. На данный момент ориентировочной датой выхода проекта назван 2026 год.

Точный день премьеры на стриминговой платформе держится в секрете и будет объявлен значительно позже, по мере завершения основных съемочных процессов и монтажа.

Также «Киноафиша» предлагает познакомиться с киноподборкой для отключения мозга и приятного времяпрепровождения.