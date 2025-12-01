«Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ

Первые отклики после выхода двух серий показали: проект быстро вошёл в активное зрительское обсуждение.

Сериал «Тоннель» стартовал на платформе KION и уже в день премьеры зрители стали активно его обсуждать.

В центре сюжета — таможенница Светлана Суворова (Елизавета Боярская). Её внешне устойчивая жизнь начинает стремительно рушиться после цепочки событий, связанных с границей, исчезнувшим много лет назад отцом и неожиданным подземным ходом во дворе дома.

Первые впечатления зрителей

Автор дзен-канала «Мир современного кино» в своём обзоре написал:

«Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании, не отвлекаясь ни на секунду».

Эту оценку поддержали и многие зрители. В комментариях отмечают: «Первые серии посмотрела с упоением. Боярская на высоте, очень понравилась в этой роли», «Буду смотреть, когда выйдут все серии, чтобы проглотить залпом», «Начало смотрела с интересом, актёрский состав сильный».

Светлана Суворова как центральный образ

Героиня Боярской показана в состоянии постоянного внутреннего напряжения. На службе — собранный профессионал, дома — женщина, теряющая почву под ногами.

Зрители отмечают, что в этом проекте актриса выглядит непривычно сдержанно:

«Редко вижу её такой — без внешней эффектности, но с сильной внутренней тревогой».

Этот баланс делает образ убедительным.

Подземный ход как сюжетная точка сборки

Наибольший отклик вызвала сцена провала в тоннель рядом с домом Светланы с выходом на территорию Финляндии. Этот эпизод зрители чаще всего называют моментом, после которого сериал окончательно выходит за рамки семейной драмы и переходит в более сложную сюжетную плоскость.

Второстепенные персонажи и интрига

Пока аудитория осторожно оценивает линию мужа Светланы, и образ полицейского Краснова. После финала второй серии, где герой начинает изучать досье Суворовой, стало ясно, что его роль в истории будет значительно шире, чем казалось вначале.

Как зрители планируют смотреть дальше

Часть аудитории предпочитает следить за сериалом по мере выхода серий, другие осознанно копят эпизоды. В комментариях пишут: «Жду, когда выйдет всё, чтобы смотреть без пауз», «Очень жаль, что растянули до конца декабря».

После двух серий «Тоннель» воспринимается как проект, аккуратно выстраивающий интригу и не спешащий с ответами. Эта сдержанная подача и уверенная актёрская работа стали основой первых благожелательных откликов.

