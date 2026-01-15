Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры

Для поклонников «Пилигрима» наконец пришла хорошая новость. После месяцев тишины сериал больше не держат в подвешенном состоянии. Четвертый сезон официально получил дату выхода, и проект возвращается в эфир. Для фанатов это редкий случай, когда ожидание действительно закончилось.

История, которая не дает герою покоя

Рубцов по-прежнему живет как человек, которого стерли из системы. Он кочует по стране, меняя адреса и имена, но не может бросить прошлое. Его внутренняя война с предателем из подразделения 0-18 остается главной движущей силой всей истории. Именно эта линия делает «Пилигрима» не просто боевиком, а сериалом о вине и долге.

В продолжении герой все чаще оказывается перед выбором без правильных ответов. Помогая случайным людям, он рискует выдать себя тем, кто его ищет. Чем ближе Рубцов к правде, тем опаснее становится его собственная жизнь. Сериал уходит от привычных схем и все сильнее давит на личную драму.

Когда зрители увидят продолжение

Теперь стало известно и главное, ради чего все ждали. Четвертый сезон «Пилигрима» выйдет на Пятом канале 18 января. В сезоне восемь серий, и именно они должны подвести историю к самым болезненным ответам.

Для Дениса Васильева и его героя это не просто еще один этап. Здесь сходятся все линии, которые тянулись с первого сезона. И именно сейчас сериал может либо поставить точку, либо полностью изменить судьбу Пилигрима.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.