Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры

Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры

15 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Пилигрим»

Рубцов снова в бегах.

Для поклонников «Пилигрима» наконец пришла хорошая новость. После месяцев тишины сериал больше не держат в подвешенном состоянии. Четвертый сезон официально получил дату выхода, и проект возвращается в эфир. Для фанатов это редкий случай, когда ожидание действительно закончилось.

История, которая не дает герою покоя

Рубцов по-прежнему живет как человек, которого стерли из системы. Он кочует по стране, меняя адреса и имена, но не может бросить прошлое. Его внутренняя война с предателем из подразделения 0-18 остается главной движущей силой всей истории. Именно эта линия делает «Пилигрима» не просто боевиком, а сериалом о вине и долге.

Кадр из сериала «Пилигрим»

В продолжении герой все чаще оказывается перед выбором без правильных ответов. Помогая случайным людям, он рискует выдать себя тем, кто его ищет. Чем ближе Рубцов к правде, тем опаснее становится его собственная жизнь. Сериал уходит от привычных схем и все сильнее давит на личную драму.

Когда зрители увидят продолжение

Теперь стало известно и главное, ради чего все ждали. Четвертый сезон «Пилигрима» выйдет на Пятом канале 18 января. В сезоне восемь серий, и именно они должны подвести историю к самым болезненным ответам.

Для Дениса Васильева и его героя это не просто еще один этап. Здесь сходятся все линии, которые тянулись с первого сезона. И именно сейчас сериал может либо поставить точку, либо полностью изменить судьбу Пилигрима.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.

Фото: Кадр из сериала «Пилигрим»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Читать дальше 15 января 2026
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» Читать дальше 15 января 2026
Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м Читать дальше 15 января 2026
На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились Читать дальше 15 января 2026
Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем Читать дальше 14 января 2026
Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке Читать дальше 14 января 2026
Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой Читать дальше 13 января 2026
«Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году «Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году Читать дальше 12 января 2026
Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется Читать дальше 12 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше