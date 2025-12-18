Меню
Наконец стало ясно, когда и где смотреть продолжение «Ландышей»: второй сезон на подходе — называем точную дату и площадку

18 декабря 2025 14:00
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

К своим ролям вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова и Валерия Ланская.

История, продолжения которой ждали почти год, наконец получила конкретные очертания. У сериала «Ландыши» появилась точная дата выхода второго сезона и подтверждение платформы.

Новый этап обещает быть жестче и драматичнее: прежняя романтика отходит на второй план, а героям предстоит разбираться с исчезновениями, деньгами и чужими тайнами.

Что ждет зрителей в новом сезоне

Во втором сезоне, получившем подзаголовок «Ландыши. Вторая весна», жизнь Кати начинает стремительно рушиться. Музыкальная группа распадается, вокруг наследства разворачивается конфликт, а главной личной болью становится пропажа мужа Лехи. Поиски затягиваются и превращаются в цепочку опасных решений, где каждый шаг может оказаться роковым.

Когда выйдет продолжение и где смотреть

Продолжение сериала начнет выходить 1 января, а эксклюзивной площадкой показа станет Wink. Именно там зрители увидят новые серии сразу после премьеры. Первый сезон — «Ландыши. Такая нежная любовь» — по-прежнему доступен для просмотра на Кинопоиске.

Актерский состав и новые лица

К своим ролям вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова и Валерия Ланская. Во втором сезоне появятся и новые персонажи: их сыграли Дмитрий Блохин, Иван Архангельский и рэпер ST. По словам создателей, новые герои заметно повлияют на развитие сюжета и изменят расстановку сил.

Почему второй сезон будет другим

Если первый сезон строился вокруг чувств и надежды, то продолжение делает ставку на конфликт и последствия. «Вторая весна» — это уже не история о хрупкой любви, а сериал о выборе, цене доверия и том, как быстро прошлое догоняет тех, кто пытался от него сбежать.

Читайте также: «Ландыши 2» побили рекорд в истории российских сериалов: 33 тысячи человек в кадре — и это не массовка

Фото: Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
