Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео)

«Елки 12» снова входят в кадр — будто мы и не прожили все эти годы без их обязательного декабрьского хаоса. И интрига, как всегда, проста, но цепляет: успеют ли герои собрать свою жизнь по крупицам до того, как бой курантов окончательно расставит акценты? Новый трейлер все объясняет.

В центре — девятилетний Ваня, который решает действовать радикально: если родители не могут договориться, значит, нужно ехать туда, где живут чудеса. Великий Устюг становится для него последней надеждой — вдруг Дед Мороз умеет чинить не только настроение, но и семьи.

Когда поиски сына становятся поиском себя

Пока Ваня пробирается через полстраны с детской уверенностью, что мир должен быть добрым, его мама и папа впервые за долгое время перестают спорить — теперь перед ними другая задача.

Найти сына и успеть понять, где именно они потеряли друг друга. Это тот редкий момент, когда новогодняя комедия вдруг обнажает слишком узнаваемую реальность: взрослые запутались, а ребенок — единственный, кто верит в правильный финал.

Кто делает эту историю живой

Актерский состав будто собрали по принципу: смешать несмешиваемое и посмотреть, что получится. Рузиль Минекаев — живой мотор истории, Дмитрий Нагиев — узнаваемая опора для зрителя, который приходит в кино «за своим».

Тут же Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Юлия Топольницкая — вся палитра характеров, от тихой грусти до громкого смеха. За сценарием стоят Жора Крыжовников и Пётр Внуков, так что с интонацией всё в порядке: будет смешно, неловко, местами щемяще.

В общем, «Елки 12» снова напоминают, что чудеса редко происходят сами. Обычно им приходится помогать — хотя бы одним решением, которое мы слишком долго откладывали.

