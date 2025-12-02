Меню
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»

2 декабря 2025 19:35
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

А ведь Василий мог стать королем, но... не захотел.

Надюха или Раиса Захаровна — с кем бы у Василия вышло тихое счастье? Вопрос, который «Любовь и голуби» задаёт нам между строк — и который всплывает каждый Новый год, когда фильм снова смотрят всей страной.

Две женщины, два мира

Надежда Кузякина — стихия в юбке. Дом блестит, огород цветёт, дети накормлены, курица несётся. На таких держится деревня. Но с этой же силой она давит. Надюха живёт в режиме тотального контроля: всё знаю, всё вижу, всё сделаю сама, а то вы опять наломаете дров. Забота у неё крепкая, как чугун: полезная, но по голове прилетает ощутимо.

И Василию с его мягкостью рядом с ней тесновато — недаром он прячется на голубятне, выдыхая от бесконечных «Ну-ка дай посмотрю!», «Где был?!», «Что ты там делаешь?!».

Раиса Захаровна — противоположность или иллюзия?

Раиса вроде как противоположность Надежде: «кулюторная», расчёсанная, говорящая про духовное. Но за этим кружевом тоже прячется опытная манипуляторша — только действует она мягче. Улыбнётся, вздохнёт, слезинку пустит, а между делом добьётся своего.

Но у неё есть важная черта, которой Надюха лишена напрочь: она умеет уступать. Василий вскрикнул от «здорового питания» — Раиса сразу отступила. Поняла, что мужчине нужен не рацион, а покой, пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Где бы Василию жилось легче?

Парадоксально, но при всей своей эксцентричности Раиса куда спокойнее в быту. Она гибче, мягче, готова договариваться. Надюха — скала: надёжная, но непреклонная. С такой либо стоишь рядом, либо живёшь под прессом.

Раиса же действительно хотела настроить жизнь под Василия. Ковриком стелиться? Да пожалуйста. Уступить? Легко. Поддержать? Всегда.

Почему он всё равно выбрал Надюху

Потому что Василий — не стратег. Он не строит планы и не видит возможностей. Он возвращается туда, где привычно: к скандалам, к шуму, к хлопотам — к тому миру, где он чувствует себя «своим».

Раиса могла бы сделать его королём — но королём быть он не умел. И потому выбор был предрешён: домой, к Надюхе, где всё громко, искренне и по-настоящему.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
