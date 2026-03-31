Надо ли смотреть «Поколение "Ви"» перед пятым сезоном «Пацанов»? Фанатам разъяснили, как на самом деле связаны два проекта

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке опроверг популярную фанатскую теорию, согласно которой перед финалом проекта надо обязательно успеть посмотреть его ответвление — «Поколение "Ви"».

Постановщик разъяснил: оба сезона приквела действительно связаны с развязкой основного шоу, однако совсем не так, как предполагает большинство поклонников. Крипке подчеркнул, что можно смело приступать к пятым «Пацанам» и без знакомства с дополнительным проектом.

«Поколение "Ви"» лишь незначительно раскрывает отдельные сюжетные нити. Без этого общего смысла не потеряешь.

Особое внимание Крипке уделил теории, согласно которой Мари Моро якобы должна убить Хоумлендера. Шоураннер предупредил, что не стоит ждать от студентов из приквела «спасения» финального сезона. Главный фокус останется на оригинальном составе «Пацанов».

«Никакого сумасшедшего марвеловского мультивселенского кроссовера у меня не планируется», — резюмировал он.

Премьера пятого сезона намечена на 8 апреля.