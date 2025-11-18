Надо было взять этих 3 героев из аниме-хитов в Мстители: они легко победили бы Таноса, и Тони Старк остался бы жив

С ними и титан не страшен.

Битва Мстителей с Таносом потребовала невероятных жертв. Даже сильнейшие супергерои оказались на грани возможностей перед мощью титана. Победа потребовала объединения всех доступных сил и ресурсов.

А ведь некоторые аниме-персонажи могли бы справиться с этой угрозой значительно быстрее. Их уникальные способности позволили бы нейтрализовать Таноса без масштабных потерь, которые понесли земные защитники.

Сайтама («Ванпанчмен»)

Сайтама из «Ванпанчмена» обладает уникальной особенностью — он всегда оказывается сильнее любого соперника. Его способности позволяют ему одним ударом уничтожить что угодно. Он легко уклонился бы от атак Камня Реальности и взрывов Камня Силы.

Самое интересное, что сила Сайтамы растет вместе с мощью противника. Если бы Танос использовал все шесть Камней Бесконечности, это лишь сделало бы Сайтаму еще могущественнее. В такой схватке Безумный Титан не имел бы ни малейшего шанса на победу.

Зено («Драконий жемчуг: Супер»)

Во вселенной «Драконьего жемчуга» есть персонажи, способные легко справиться с Таносом. Среди них особенно выделяется Зено. Этот персонаж не обладает особыми боевыми навыками, но его сила позволяет ему стирать из существования что угодно без малейших усилий.

Он мог бы уничтожить и самого Таноса, и Перчатку Бесконечности, и все камни разом. Причем сделал бы это быстрее, чем Титан успел бы щелкнуть пальцами.

Всемогущий («Моя геройская академия»)

Всемогущий из «Моей геройской академии» заслужил репутацию непобедимого защитника. Он всегда появляется в критический момент, уверенно заявляя, что теперь ситуация под контролем.

Даже с постепенно ослабевающими силами в последние годы его карьеры, он без особого труда справился бы с Таносом. Для героя, привыкшего побеждать злодеев с гораздо более изощренными способностями, титан с Перчаткой Бесконечности не стал бы серьезной угрозой.

