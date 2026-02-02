Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось

Меню
2 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Можете не ждать возвращения Шилова. 

Сериал «Ментовские войны» стал настоящей классикой. Он рассказывал о буднях петербургского угрозыска и покорил зрителей ещё в 2005 году.

Сценарий для него писали люди, которые знали эту жизнь изнутри — бывшие милиционеры и криминальные журналисты. Поэтому все истории в нём кажутся такими живыми и настоящими.

На протяжении одиннадцати сезонов его рейтинг уверенно держался на высоких отметках, часто поднимаясь выше 8 баллов. Микс криминальной драмы, боевика и детектива оказался идеальной формулой успеха.

Поклонники до сих пор ждут возвращения любимого сериала, но слухов о продолжении всё меньше. А недавно случилось то, что окончательно убедило зрителей: новых «Ментовских войн» уже не будет.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

30 января на 63-м году жизни ушёл из жизни сценарист Дмитрий Филиппов. Причиной смерти стал рак. За его плечами была серьёзная карьера в полиции. Он служил в Санкт-Петербурге, в отделе по раскрытию заказных убийств.

Именно этот профессиональный опыт и лёг в основу его сценариев. Выйдя в отставку в звании подполковника, Филиппов стал успешным автором. Он создавал сюжеты для сериалов «Тверская», «Лихач» и других.

Что касается «Ментовских войн», то он присоединился к проекту с восьмого сезона и оставался его творческой силой вплоть до самого финала.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
