Надежда уплывает последней: финал 3 сезона «Дэрила Диксона» – стыд и позор, даже в «Игре престолов» логики было больше

Посмотрел все серии залпом и захотел стереть себе память. Но не ради того, чтоб посмотреть заново.

Мы дождались конца третьего сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — шоу, которое яростно пыталось убедить нас, что самый угрюмый парень с арбалетом из Джорджии — это идеальный турист для апокалиптических европейских каникул. Испания, зомби, местные разборки… Что могло пойти не так? Оказалось — финал.

На титрах последней серии лично мне захотелось бросить пульт от ТВ на стол и пойти мыть посуду с чувством глубокой экзистенциальной пустоты.

Спасительный план: поджечь все и надеяться на чудо

Помните ту самую лодку, ради починки которой затевалась вся испанская одиссея Дэрила и Кэрол? Ту самую, что была их единственным билетом домой, символом надежды и, по сути, главным макгаффином сезона?

Создатели сериала помнят о ней ровно до того момента, пока не потребуется громкий «бум» в финале. Но давайте по порядку.

Весь сезон нас водили вокруг да около: Дэрил с новыми знакомыми воюет с местным тираном Гильермо и его цирком уродов, где зомби-марионетки развлекают богатейших «плохишей» — сцена, безусловно, сильная и жутковатая, один из немногих лучей света в этом тусклом финале.

Кэрол тем временем ввязывается в политику городка Солаз-дель-Мар, где мэр Феде оказался классическим пироманом маньяком, дорвавшимся до власти — чем меньше полномочий, тем громче кричит.

И вот наступает кульминация. Дэрил, следуя классической формуле «что бы такого поджечь», устраивает погром в Эль-Алькасаре, выпуская зомби-марионеток на толпу. Зрелище? Еще бы! Смысл? Ну… с зомби ведь так всегда: решил помочь — случайно устроил бойню.

Параллельно Кэрол героически спасает того самого Антонио, без которого, как выяснилось, можно было обойтись.

Феде: злодей из каталога «для бедных»

А вот теперь — главное разочарование. Главный антагонист Феде. Весь сезон его выставляли серым кардиналом, хищным паучком, плетущим интриги. И что же мы видим в финале?

Он проигрывает не в эпической схватке, не из-за продуманного плана героев, а потому что… его при всех отчитала мама. Серьезно. Его собственная мать выходит на балкон и дает ему пощечину, после чего его власть мгновенно испаряется, как спирт в аптечке выживальщика.

Это уровень разоблачения злодея в утреннем детском сериале, а не в шоу с многомиллионным бюджетом. Но и это еще не все.

По законам жанра, такого злодея нужно либо убить, либо надежно изолировать. Что делают наши герои? Правильно — проявляют «милосердие» и сажают его под замок. Ровно для того, чтобы через пару сцен его, ясное дело, выпустила та самая мамаша — «он же мой сыночек!».

И дальше — предсказуемый финальный аккорд: Феде подкрадывается к Дэрилу, пытается его застрелить, Кэрол героически вмешивается, а в итоге пули попадают… барабанная дробь… в лодку!

Та самая лодка, символ всей их миссии, взлетает на воздух эффектнее, чем фейерверк на день города.

Надежда уплывает последней

Итак, итог. Весь сезон герои шли к одной цели — вернуться домой. Они прошли через ад, предательства, цирк зомби и местные дрязги.

И в самый последний момент, когда до цели оставалось лишь сесть на судно, его уничтожает один-единственный неудачный выстрел второстепенного, уже поверженного злодея. Это не трагедия. Это — фарс.

Вместо того чтобы дать персонажам осмысленный выбор — остаться и помочь новым друзьям или, преодолев трудности, все же уплыть, — сценаристы выбирают самый дешевый путь: взорвать «декорацию», которая стала неудобной.

Потому что если лодка есть, то надо как-то объяснять, почему Дэрил еще в Европе. А так — нет лодки, нет проблем. Будут новые сезоны в новых локациях.

Финал третьего сезона «Дэрила Диксона» — это не смелый творческий ход. Это капитуляция. Капитуляция перед необходимостью протянуть историю еще на один сезон, застолбить франшизу и оставить героев в бесконечном блуждании по Европе.

Взрывая лодку, создатели взорвали и последние остатки внятного сюжета. После такого «хеппи-энда» хочется лишь одного — чтобы Дэрил все-таки нашел где-нибудь в следующем сезоне непотопляемый катамаран и уплыл подальше от этих сценаристов.

