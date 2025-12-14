Меню
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара

14 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Бригада»

Его не провожали с почестями, как членов культовой четверки.

Фара — один из тех персонажей «Бригады», чья гибель прошла почти шёпотом, хотя по драматизму она не уступает финалам Фила, Пчёлы или Космоса. Его смерть действительно часто упускают из виду: зритель видит тело, кровь, колесо обозрения — но не всегда понимает, что именно произошло.

Что на самом деле случилось на колесе обозрения

Фару убивают не случайно и не «по ходу дела». Это хладнокровная зачистка. Он участвовал в сделке с наркотиками: передача чемодана происходила прямо в кабинке колеса обозрения. По другую сторону — бандиты, связанные с бывшим ментом Кавериным. Схема была простой и циничной: после подтверждения, что обмен прошёл успешно, исполнители убивают всех участников сделки со стороны Фары. И в кабинке, и внизу, на земле.

Фару и его земляка закалывают ножами — это подчёркивается репликой убийцы: «Можно нож достать?». Не стрельба, не вспышка — тихое, почти бытовое убийство.

Зачем его убили именно так

Смысл был двойной. Во-первых, убрать лишних свидетелей. Во-вторых, подставить Белого. Сделка выглядела так, будто именно его люди ликвидировали партнёров. Колесо обозрения — символично и жестоко: высота, закрытая кабинка, ощущение праздника вокруг и смерть внутри.

Почему смерть Фары осталась «за кадром»

Фара — не из «четвёрки», и сериал сознательно не делает на нём эмоциональный акцент. Его гибель — часть механизма, а не трагический финал героя. Если смерть Пчёлы — это удар, смерть Космоса — слом, смерть Фила — предательство, то смерть Фары — рабочий эпизод криминального мира, где людей стирают без пафоса.

И именно этим она страшнее всего. Его не оплакивают, не мстят за него громко, не делают из него символ. Он просто исчезает — как исчезали тысячи таких же людей в 90-е.

Почему всё равно жалко

Потому что Фара — один из самых живых и тёплых персонажей «Бригады». Он не мечтал о власти, не строил империй. И умер именно так, как чаще всего умирали «не главные» — быстро, тихо и без шанса что-то изменить. Именно поэтому его смерть и запоминается, даже если о ней редко говорят.

Ранее мы писали: «Золотое дно» с Гуськовым и Снигирь — безусловный лидер: ТОП-5 самых популярных российских сериалов на ИВИ за неделю.

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
