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Киноафиша Статьи Над этим вопросом фанаты «Криминального чтива» бьются уже 30 лет: что же было в чемодане Уоллеса — есть 5 версий

Над этим вопросом фанаты «Криминального чтива» бьются уже 30 лет: что же было в чемодане Уоллеса — есть 5 версий

18 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Некоторые из них кажутся довольно правдоподобными.

Один из самых известных вопросов «Криминального чтива» связан с кейсом Марселласа Уоллеса. Винсент Вега открывает его, а внутри зритель видит лишь загадочное золотое свечение. Что именно находится в чемодане, Тарантино так и не объясняет, оставляя простор для многочисленных теорий.

Душа Уоллеса

Одна из самых необычных версий предполагает, что внутри находится душа самого Марселласа Уоллеса. Поклонники связывают её с пластырем на затылке персонажа и числом 666, которое появляется при открытии замка.

Согласно этой теории, Уоллес пытается вернуть собственную душу, а Винсент впервые видит содержимое кейса и настолько потрясён, что на несколько мгновений теряет дар речи.

Бриллианты

Есть версия, что Тарантино изначально планировал положить в кейс бриллианты из «Бешеных псов». Такой ход связал бы оба фильма одной историей и создал бы общую криминальную вселенную.

Фанаты пошли дальше и предположили, что именно Уоллес мог стоять за ограблением, отправив за драгоценностями грабителей. Эта теория объясняет и особую ценность содержимого чемодана для героев.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Киноотсылка

Загадочное свечение внутри кейса некоторые зрители считают данью нуару «Поцелуй меня смертельно», где используется похожий приём с таинственным светящимся чемоданом. Тарантино хорошо известен любовью к цитатам из старого кино, поэтому такая версия выглядит вполне в его духе.

Золотой костюм Элвиса

Есть и более необычная гипотеза: внутри мог находиться знаменитый золотой костюм Элвиса Пресли. Поклонники связывают её с тем, что незадолго до съёмок «Криминального чтива» Тарантино работал над «Настоящей любовью», где этот образ также упоминался.

Впрочем, эта версия оставляет главный вопрос без ответа: почему ради костюма, даже очень дорогого, устроили бы настоящую охоту?

«Оскар»

Есть и более необычная версия: в кейсе якобы находилась золотая статуэтка «Оскара». На момент работы над фильмом Тарантино ещё не имел этой награды, поэтому фанаты увидели в загадочном содержимом намёк на его будущий успех.

Такая трактовка вписывается и в историю Уоллеса — его жена интересуется шоу-бизнесом и вполне могла бы оценить подобный подарок. А спустя некоторое время Тарантино действительно получил «Оскар» за сценарий к «Криминальному чтиву», разделив награду с Роджером Эйвери.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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