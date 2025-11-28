«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак

Третий «Метод» включили миллионы, но любовь к сезону пока звучит тише статистики. На Кинопоиске у него эффектные 7,8 (как и у «Аутсорса») — при том что отзывы делятся почти пополам. Кажется, зрители сами не могут решить, вернулся ли старый нерв сериала или это уже совсем другая конструкция, где Меглин движет не сюжетом, а лишь тенью над ним.

Что изменилось

Формат перестроили почти заново. Есения исчезла — только редкие телефонные звонки и силуэт со спины. В фокусе теперь Вера, дочь полицейского, хладнокровная, закрытая, будто пришедшая без прошлого. Меглин — не охотник, а наставник. Он ведёт группу «исправившихся» маньяков, и это уже не дуэль добра со злом — скорее столкновение двух тёмных полей, где победа не пахнет справедливостью.

«Начала смотреть без особого желания — маньячная тематика уже поднадоела. Но неожиданно втянулась благодаря харизме Кологривого. Насколько поняла, каждая серия посвящена отдельному маньяку. И Кологривый, и Зулькарнаев — актёры высокого класса», — пишут в Сети зрители.

Кто играет и за что цепляет

Никита Кологривый снова уверенно держит внимание кадра. Зулькарнаев, Черневич, Калимуллин — заметные имена, состав молодой и зубастый. Но именно тьма — визуальная и сюжетная — разделила зрителей. Петербург и Выборг сняты мрачно, почти вязко. Света мало, воздуха мало — смотреть тяжело, но в этом есть почерк.

«Мне понравилось. Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно. А по итогу было интересно, не как в первом "Методе", но сам по себе как самостоятельный сериал мне зашел», — пишут в Сети зрители.

Стоит ли тратить время

Первый сезон стал событием, второй — спорным. Третий вызывает ещё больше разных мнений. Тем, кто любит «Метод» за атмосферу внутреннего разложения, понравится. Тем, кто ждал возвращения дуэта Андреевой и Хабенского — будет холоднее. Это не продолжение, а переосмысление. Меглин есть, но на расстоянии. Эмоций меньше, цинизма — больше.

Если ждёте напряжённый криминальный триллер без надежды на катарсис — включайте. Если заходите за прежней химией — возможно, лучше вспомнить сезон 2015 года и не трогать новых раненых.

