Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак

«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак

28 ноября 2025 10:52
Кадр из сериала «Метод»

Вторая часть сезона выйдет 18 декабря, все 4 эпизода. 

Третий «Метод» включили миллионы, но любовь к сезону пока звучит тише статистики. На Кинопоиске у него эффектные 7,8 (как и у «Аутсорса») — при том что отзывы делятся почти пополам. Кажется, зрители сами не могут решить, вернулся ли старый нерв сериала или это уже совсем другая конструкция, где Меглин движет не сюжетом, а лишь тенью над ним.

Что изменилось

Формат перестроили почти заново. Есения исчезла — только редкие телефонные звонки и силуэт со спины. В фокусе теперь Вера, дочь полицейского, хладнокровная, закрытая, будто пришедшая без прошлого. Меглин — не охотник, а наставник. Он ведёт группу «исправившихся» маньяков, и это уже не дуэль добра со злом — скорее столкновение двух тёмных полей, где победа не пахнет справедливостью.

«Начала смотреть без особого желания — маньячная тематика уже поднадоела. Но неожиданно втянулась благодаря харизме Кологривого. Насколько поняла, каждая серия посвящена отдельному маньяку. И Кологривый, и Зулькарнаев — актёры высокого класса», пишут в Сети зрители.

Кто играет и за что цепляет

Никита Кологривый снова уверенно держит внимание кадра. Зулькарнаев, Черневич, Калимуллин — заметные имена, состав молодой и зубастый. Но именно тьма — визуальная и сюжетная — разделила зрителей. Петербург и Выборг сняты мрачно, почти вязко. Света мало, воздуха мало — смотреть тяжело, но в этом есть почерк.

«Мне понравилось. Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно. А по итогу было интересно, не как в первом "Методе", но сам по себе как самостоятельный сериал мне зашел», — пишут в Сети зрители.

Стоит ли тратить время

Первый сезон стал событием, второй — спорным. Третий вызывает ещё больше разных мнений. Тем, кто любит «Метод» за атмосферу внутреннего разложения, понравится. Тем, кто ждал возвращения дуэта Андреевой и Хабенского — будет холоднее. Это не продолжение, а переосмысление. Меглин есть, но на расстоянии. Эмоций меньше, цинизма — больше.

Если ждёте напряжённый криминальный триллер без надежды на катарсис — включайте. Если заходите за прежней химией — возможно, лучше вспомнить сезон 2015 года и не трогать новых раненых.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что общего между Кологривым и Женей Зверем из 3 сезона «Метода».

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Читать дальше 28 ноября 2025
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Читать дальше 27 ноября 2025
Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ Читать дальше 26 ноября 2025
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады «Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады Читать дальше 29 ноября 2025
Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем Читать дальше 29 ноября 2025
5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным — подборка Apple TV для тех, кто любит держать нервы в тонусе 5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным — подборка Apple TV для тех, кто любит держать нервы в тонусе Читать дальше 29 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше