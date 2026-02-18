Меню
Киноафиша Статьи «Начал бесить с первого сезона» и «Ходячий кринж»: зрители назвали самых бесячих персонажей сериала «Невский» — досталось даже Васильеву

«Начал бесить с первого сезона» и «Ходячий кринж»: зрители назвали самых бесячих персонажей сериала «Невский» — досталось даже Васильеву

18 февраля 2026 12:19
Кадр из сериала «Невский»

В целом, зрители не смогли определиться с фаворитом.

Про «Первый отдел» сейчас говорят много, но это не единственный полицейский хит НТВ, который держит аудиторию. Есть еще «Невский» — сериал, который идет много лет и готовится к восьмому сезону.

Его стабильно ждут и обсуждают. Причем в этот раз зрители спорят не о датах выхода, а о героях. В сети даже развернулось неформальное голосование за самых раздражающих персонажей.

Кто злит зрителя

Часто под удар попадает сам Семенов. Зрители отмечают его резкость и конфликтность там, где можно было решить вопрос спокойнее.

«Главный герой. Вечно ему поругаться с кем-то хочется там, где можно было бы поговорить. Ну и многие женские персонажи. Особенно невестка генерала Любимова. Это уже вообще край какой-то. Жена Любимова тоже бесила страшно. Инга — это вообще какое-то странное создание, таким нужна квалифицированная психиатрическая помощь. Странный персонаж. „Биполярный“ во весь рост, будто с ней сценаристам помогал психиатр».

Претензии к молодым и к «старым»

Отдельная волна обсуждений касается сына Семенова.

«Сын Семенова — ходячий кринж. Взрослый лоб ждет, когда ему приготовят поесть, принесут деньги на учебу, хотя отец в тюрьме, кто и с чего должен оплачивать? Не в состоянии сходить за продуктами, прибраться, включает музыку или приставку на полную, не уважает чужие границы. И все с ним такие вежливые. Впервые захотелось прописать как следует, хотя я категорически против бить детей».

Достается и Сомову.

«Сомов. Начал бесить с первого сезона. Завистливый, ведомый наркоман».

Резкость формулировок говорит об одном — сериал задевает. Если персонажи вызывают такую реакцию спустя годы показа, значит «Невский» по-прежнему попадает в эмоции зрителя. А это для длинного проекта главный показатель жизни.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
