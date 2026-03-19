Если бы Джек все-таки выжил: вот какой печальный финал ждал бы его с Роуз в «Титанике»

19 марта 2026 22:00
Пользовательницы раскритиковали поведение главной героини.

Для миллионов зрителей по всему миру «Титаник» — это главная история любви в кино — та самая, которую хочется пересматривать спустя годы, даже зная каждый кадр наизусть. Картина Джеймса Кэмерона соединила в себе масштабную трагедию и очень личную драму двух молодых людей, чьи чувства оказались сильнее обстоятельств, времени и даже смерти.

Но современные зрительницы, пересматривая культовую ленту, начинают сомневаться в любовной линии героев. Дошло даже до того, что на женском форуме «Титаник» разнесли в пух и прах. И больше всего досталось Роуз.

Одна из участниц обсуждения написала, что не увидела в фильме даже намёка на влюблённость.

«Героиней двигало только желание насолить матери, которая пыталась устроить её будущее. Роуз — эгоистичная девушка, которая никого не любила, кроме себя, и при этом не постеснялась обмануть жениха. Самовлюблённая особа с юношеским максимализмом и гормонами»,отметила она.

Другие комментаторы предположили, что если бы Джек остался жив, их отношения быстро бы сошли на нет.

«Я бы с радостью посмотрела "Титаник" с иным исходом, где Роза и Джек оба выжили, но потом мечутся с места на место, просто потому что с деньгами швах, есть нечего, она тупо пилит его, а он деньги не приносит. Такая женщина сразу пожалела бы о своем решении и вернулась бы к мамочке, поджав хвост», — мрачно предрекли в Сети.

Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
