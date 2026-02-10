Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»

На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»

10 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Невский»

Зрители выдали неожиданное сравнение.

Сериал «Невский» уже давно стал образцовым процедуралом. На протяжении шести лет он упорно интригует публику, добавляя все новых и новых интриг.

Во многом картина также держится на харизме главных героев — Паши Семёнова в исполнении Антона Васильева и Фомы, которого играет Дмитрий Паламарчук.

Более того, «Невский» любят не только в России, но даже на Западе. На сайте IMDb у картины довольно средний рейтинг в 6,3. Там не найти множества отзывов, однако редкие комментаторы, успевшие оценить проект, отметили его высоко. Знатоки российских детективов даже сравнили его с классикой нулевых.

«Отличное продолжение "Улиц разбитых фонарей". Но теперь полицейские не просто безумны, они ещё и мастера в том, чтобы сбивать с толку окружающих. В целом, если вам нравятся криминальные сериалы, здесь есть всё: интрига, триллер, противостояния», — пишут на IMDb.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Впрочем, истинные фанаты «Невского» полагают, что такое сравнение неуместно. «Улицы» — зеркало своей эпохи, конца 90-х и 2000-х. В нём отражён переход от милиции к полиции, социальные проблемы того времени, определённая ностальгия по советскому коллективизму.

«Невский» — продукт 2010-х и 2020-х. Он использует узнаваемые, современные для своей аудитории реалии, технологии и более жёсткие, соответствующие времени, криминальные сюжеты.

В итоге этот сериал — это более острый и динамичный процедурал. Он лучше подходит для зрителей, который хочет быстрого темпа и концентрации на расследовании.

Фото: Кадры из сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Читать дальше 9 февраля 2026
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Читать дальше 11 февраля 2026
«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды «Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды Читать дальше 11 февраля 2026
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела» Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела» Читать дальше 10 февраля 2026
Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения Читать дальше 10 февраля 2026
55 лет смотрела и не замечала подмены: только в одной серии «Ну, погоди!» Волк говорил не голосом Папанова — а вы догадались? 55 лет смотрела и не замечала подмены: только в одной серии «Ну, погоди!» Волк говорил не голосом Папанова — а вы догадались? Читать дальше 10 февраля 2026
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Читать дальше 9 февраля 2026
Такой Фома не понравится, но сериал — отличный: всего 4 серии и вечер пролетел незаметно Такой Фома не понравится, но сериал — отличный: всего 4 серии и вечер пролетел незаметно Читать дальше 9 февраля 2026
Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест) Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест) Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше