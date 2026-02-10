На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»

Сериал «Невский» уже давно стал образцовым процедуралом. На протяжении шести лет он упорно интригует публику, добавляя все новых и новых интриг.

Во многом картина также держится на харизме главных героев — Паши Семёнова в исполнении Антона Васильева и Фомы, которого играет Дмитрий Паламарчук.

Более того, «Невский» любят не только в России, но даже на Западе. На сайте IMDb у картины довольно средний рейтинг в 6,3. Там не найти множества отзывов, однако редкие комментаторы, успевшие оценить проект, отметили его высоко. Знатоки российских детективов даже сравнили его с классикой нулевых.

«Отличное продолжение "Улиц разбитых фонарей". Но теперь полицейские не просто безумны, они ещё и мастера в том, чтобы сбивать с толку окружающих. В целом, если вам нравятся криминальные сериалы, здесь есть всё: интрига, триллер, противостояния», — пишут на IMDb.

Впрочем, истинные фанаты «Невского» полагают, что такое сравнение неуместно. «Улицы» — зеркало своей эпохи, конца 90-х и 2000-х. В нём отражён переход от милиции к полиции, социальные проблемы того времени, определённая ностальгия по советскому коллективизму.

«Невский» — продукт 2010-х и 2020-х. Он использует узнаваемые, современные для своей аудитории реалии, технологии и более жёсткие, соответствующие времени, криминальные сюжеты.

В итоге этот сериал — это более острый и динамичный процедурал. Он лучше подходит для зрителей, который хочет быстрого темпа и концентрации на расследовании.