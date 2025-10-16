На Западе назвали 5 аниме, которые почти во всем круче «Аркейна»: с №2 в России согласятся едва ли, к №3 вопросов нет

Подборка получилась на редкость разношерстной, но скрытых бриллиантов жанра здесь не ищите.

Когда «Аркейн» вышел, казалось, что в мире анимации наконец появился идеал – сериал с душой, стилем и нервом, который заставил даже скептиков признать: мультики могут быть серьезнее любого блокбастера. Но за океаном решили, что есть вещи и покруче.

Collider выбрал пять анимационных сериалов, которые, по их мнению, превосходят «Аркейн» почти во всем – от глубины сюжета до визуального стиля.

«Сага о Винланде» (Vinland Saga, 2019–2023)

Здесь – не магия, а грязь, кровь и философия. История юного Торфина, ставшего на путь мести после убийства отца, постепенно превращается в размышление о смысле насилия и цене человеческой ярости.

Викинги, «Король Лир» и немного Достоевского – вот набор, из которого рождается одно из самых сильных аниме последнего десятилетия. В «Саге о Винланде» важнее не драки, а то, что приходит после: осознание, что мир можно завоевать не мечом, а милосердием.

«Аватар: Последний маг воздуха» (Avatar: The Last Airbender, 2005–2008)

Второе место вызвало бы споры почти в каждой российской компании отаку. Для нас «Аватар» – милый, практически мультик про мальчика с голубой стрелкой на лбу.

Только вот на Западе это священная классика: пример того, как детское шоу может рассуждать о войне, судьбе и утрате не хуже взрослой драмы.

Мир стихий, баланс добра и зла, герои, которые взрослеют вместе со зрителем – за это «Аватар» давно считают эталоном приключенческой анимации.

«Атака титанов» (Attack on Titan, 2013–2023)

Главный феномен 2010-х, сериал, который вывел аниме на мировой уровень. «Атака титанов» начиналась как история мести, но быстро выросли в философскую трагедию о власти, страхе и цикле насилия.

Даже скандальный финал не перечеркнул того, что это – одно из самых мощных произведений современной анимации. Уровень экшена и масштаб повествования до сих пор остаются недосягаемыми.

«Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop, 1998–1999)

Космос, джаз и вечная тоска. «Бибоп» – аниме, которое навсегда изменило восприятие жанра на Западе. Спайк Шпигель и его команда – совсем не герои, а потерянные души, плывущие сквозь бесконечную вселенную под аккомпанемент саксофона.

Каждая серия – маленький нуар о прошлом, которое не отпускает. Ни один сериал после не сумел быть таким стильным и грустным одновременно.

«Голубоглазый самурай» (Blue Eye Samurai, 2023–)

Самое молодое из списка, но уже почти культовое. История Мидзу, наполовину японки, наполовину чужестранки, ставшей мастером меча, выглядит как ожившая картина. Стиль – отточенный, бой – как танец, сюжет – чистая трагедия.

Создатели берут эстетику «Аркейна» и добавляют в нее восточную строгость и меланхолию. Это не только завораживающее экшен-зрелище, но и визуальная поэма о мести и свободе.

Collider не спорит с величием «Аркейна», но напоминает: анимация сегодня – это особенный язык, который должны понимать и взрослые, и дети. И на этом языке, оказывается, говорят не только чемпионы из Пилтовера.

Иногда самые сильные истории прячутся за титрами с иероглифами.

