На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились

15 января 2026 09:53
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Это уже 163-ий эпизод под названием «Сказка о потерянном времени».

На YouTube неожиданно появилась первая по-настоящему новая серия «Маши и Медведя» в 2026 году. Эпизод под названием «Сказка о потерянном времени» выложили всего час назад, и за это время он уже собрал больше 22 тысяч просмотров.

Для фанатов это важный момент: до сих пор канал публиковал в основном подборки старых серий и тематические сборники, а свежих сюжетов давно не было.

В новой, 163-й серии Медведь уезжает по делам и оставляет Маше часы с кукушкой, чтобы она следила за временем. Но девочка, расстроенная его отъездом, умудряется поссориться даже с кукушкой.

В результате время буквально останавливается, как в сказке, и Маша оказывается в мире, где часы больше не идут. Если их не запустить снова, Медведь может так и не вернуться.

Сюжет построен на знакомой для сериала смеси юмора и лёгкой тревоги. История о времени, ожидании и страхе остаться одному получилась заметно глубже обычных шалостей Маши. Неудивительно, что серия быстро начала разлетаться по рекомендациям и собирать первые реакции зрителей.

Похоже, создатели решили начать 2026 год с полноценного продолжения, а не просто с очередных нарезок. И судя по первым цифрам просмотров, зрители этого явно ждали.

Ранее портал «Киноафиша» писал про зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе».

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
