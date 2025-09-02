Меню
Киноафиша Статьи На вид безобидная вещь: чем Кирпич в «Месте встречи» вскрывал сумки прямо в трамвае — не бритва и не нож

2 сентября 2025 07:58
«Место встречи изменить нельзя»

Это было не оружие, а настоящая криминальная изобретательность — и в СССР знали, как этим пользоваться.

Фильм «Место встречи изменить нельзя» стал настоящей энциклопедией советского уголовного мира.

Многие детали зрители воспринимали как художественный вымысел, но в реальности почти всё, что происходило с героями, имело под собой документальную основу.

Кто такой Кирпич и почему он опасен

Персонаж Станислава Садальского — вор по кличке Кирпич — был создан на реальных типажах того времени.

В книге «Эра милосердия» он описан как трижды судимый Константин Сапрыкин, с запретом на проживание в Москве. Но герой нарушает табу, ведь «щипать» в провинции было попросту невыгодно.

Прозвище «Кирпич» он получил за вытянутое лицо, напоминающее брусок. Но в фильме кличку отражал и характер преступника: опытный вор работал точно и без суеты. Не зря его считали одним из лучших карманников столицы.

Как он вскрывал карманы в трамвае

Сцена в трамвае — одна из самых запоминающихся. По сюжету Кирпич ловко вскрывает сумку и исчезает.

Жеглов догоняет его, но доказательств — ноль. Жеглов лишь бросает реплику про «отточенную монетку».

Это была так называемая «писка» (от слова «расписать», т.е. порезать) — криминальный инструмент, остро заточенная пятикопеечная монета.

Её задачей было не только делать надрезы на сумках и карманах пальто — но и использовать при самообороне. Она не выглядела как оружие, но могла нанести неожиданную и болезненную рану.

Также прочитайте: Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
