На Universal уверены, что Гомер мог бы гордиться «Одиссеей» Нолана: а фанаты считают, что он даже не досмотрел бы трейлер

Фанаты Кристофера Нолана уже начали отсчитывать дни до выхода его новой работы, премьера которой пока намечена на лето. Будущий фильм станет адаптацией гомеровской «Одиссеи» и соберет в актерском составе чуть ли не всю голливудскую элиту.

И премьера уже получила свою долю как восторженных отзывов, так и резкой критики.

Мнение продюсеров

Один из представителей Universal Джим Орр назвал новую работу Нолана событием, которое случается в кино раз в десять лет.

Эти слова вызвали противоречивую реакцию: часть аудитории восприняла их на веру и ждет премьеры, в то время как другие, неплохо разбирающиеся в истории, настроены гораздо скептичнее.

Орр также отметил, что сам Гомер был бы доволен версией Нолана.

Мнения зрителей

Однако далеко не все фанаты разделяют этот оптимизм — после того как в интернете появился первые кадры, пользователи обрушились с критикой на режиссера и съемочную группу, заметив, что костюмы актеров нельзя отнести к древнегреческой эпохе.

К тому же специалисты по истории обратили внимание на то, что сам Гомер жил примерно через четыре столетия после событий, которые легли в основу поэмы, а доспехи, которые примерял Мэтт Дэймон, больше похожи на те, что использовались во времена жизни самого поэта — и это снова ставит под сомнение историческую точность.

Насколько оправдается критика, станет ясно 17 июля.