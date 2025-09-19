Меню
На удивление, даже сам Стивен Кинг признал, что эта экранизация лучше его книги: такая реакция писателя — редкость

19 сентября 2025 15:42
Кадр из фильма «Мизери»

А уж удачная экранизация книги встречается еще реже.

Стивен Кинг редко признаёт, что кто-то сделал его истории лучше, чем он сам. Но именно так случилось с «Мизери» (1990) — экранизацией романа о писателе Поле Шелдоне и его безумной поклоннице Энни Уилкс. Сам король ужасов недавно заявил: фильм Робa Райнера превосходит книгу.

Почему Кинг уступил экрану

Кинг подчёркивает: дело не только в точности экранизации. Сценарист Уильям Голдман и режиссёр Роб Райнер добавили в историю то, чего в книге почти не было, — лёгкий, местами ироничный юмор. Именно он сделал кошмар выживания ещё более жутким, ведь смех соседствует с ужасом.

Но главное — актёры. Джеймс Каан убедительно сыграл пленённого писателя, а Кэти Бейтс в роли Энни Уилкс сотворила чудо.

Её героиня — не абстрактный монстр, а самая обычная жительница маленького городка, которая внезапно оказывается безжалостной фанаткой. Именно это сочетание банального и чудовищного принесло Бейтс «Оскар» и сделало её образ культовым.

Энни Уилкс — зеркало фанатской одержимости

Кинг признавался, что писал «Мизери» как притчу о давлении поклонников, требующих от автора только привычных историй. Пол Шелдон в книге — его альтер эго.

А Энни, при всей своей безумной жестокости, остаётся любимым персонажем писателя. В кино она стала ещё объёмнее: Бейтс придала ей человечность, что сделало её ещё страшнее.

Хоррор с идеальным балансом

Роман «Мизери» был мрачен, почти клаустрофобичен. Фильм сохранил этот нерв, но добавил динамики, чёткий ритм и блестящие диалоги. Получился редкий случай, когда хоррор пугает не кровью, а напряжением, и при этом даёт зрителю мимолётные передышки в виде иронии.

Вот почему «Мизери» часто называют одной из лучших экранизаций Кинга — фильм не отвернулся от первоисточника, но сумел раскрыть его сильнее. И в этом, пожалуй, главная победа кино над книгой.

Фото: Кадр из фильма «Мизери»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
