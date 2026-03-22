На ТВ-3 приберегли на март горячую новинку с Паламарчуком: мистический «Зов русалки» понравится фанатам «Хрустального»

22 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Зов русалки»

У проектов схожие тематики.

Дмитрий Паламарчук за последние несколько лет стал фигурой, прочно закрепившейся в сознании зрителей как лицо российских детективов. После того как публика окончательно утвердила его в амплуа Фомы из «Невского», актёр практически не делает пауз и планомерно насыщает телеэфир всё новыми работами.

В 2026‑м, помимо восьмого сезона этого сериала, он появится в необычном мистическом проекте. Во всяком случае, «Зов русалки» заметно отличается и от «Невского», и от «Ронина». Сюжет о возвращении следователя в город прошлого больше напоминает «Хрустальный».

Сюжет

Действие разворачивается в прибрежном населённом пункте, где один за другим происходят таинственные убийства. Злоумышленник не фиксируется камерами, а на останках жертв находят чешую.

Пока сотрудники правопорядка пытаются опираться в расследовании на сухие факты, местное население не сомневается: в этих местах пробудилась русалка-берегиня, о которой ходят легенды с древних времён. В подмогу следственной бригаде из Москвы прибывает Юрий Бахтин — эксперт по серийным преступникам, который привык строить выводы исключительно на логике.

Но эта поездка с первых дней становится для него непростым испытанием: город — это его родные края, место, где остались личные переживания, тяжёлые утраты и воспоминания, от которых он долгое время пытался сбежать.

Кадр из сериала «Зов русалки»

Детали

Ключевые роли в проекте исполнили Андрей Фролов, Катя Кабак и Дмитрий Паламарчук. По словам создателей, в настоящее время многие зрители проявляют интерес к отечественному фольклору. Сериал рассчитан на самую разную аудиторию: здесь есть и динамичные сцены, и психологические составляющие, а также поднимается тема женской природы.

К тому же телеканал ТВ-3 уже на протяжении нескольких лет развивает направление мистических детективов, где классическое расследование сталкивается с преданиями и поверьями. Такой баланс между рациональным и загадочным находит живой отклик у зрителей — примером могут служить проекты «Лиса» и «Менталистка», которые показали отличные результаты. «Зов русалки» продолжает эту традицию.

Премьерный показ картины на ТВ-3 запланирован на 30 марта.

Фото: Кадры из сериала «Зов русалки»
Светлана Левкина
