На трон он взошел еще в своем уме: почему отца Дейенерис в «Игре престолов» прозвали Безумным Королем?

Эйрис II Таргариен вошел в историю «Игры престолов» как Безумный король не сразу. В молодости на него возлагали большие надежды: он был умен, честолюбив и мечтал сделать королевство сильнее. Но именно его правление в итоге разрушило власть Таргариенов и привело к восстанию, после которого Железный трон перешел к Роберту Баратеону.

Как Эйрис начал сходить с ума

Сначала все складывалось вполне благополучно. Эйрис сделал своим Десницей Тайвина Ланнистера, и при нем королевство процветало. Но постепенно король начал болезненно воспринимать успехи своего ближайшего соратника. Ему казалось, что подданные больше восхищаются Тайвином, чем им самим.

Переломным моментом стало пленение Эйриса во время восстания в Сумеречном Доле. После месяцев унижения и страха он вернулся в Красный замок уже другим человеком — подозрительным, жестоким и одержимым паранойей.

Почему его прозвали Безумным королем

После плена Эйрис начал видеть предателей повсюду. Он подозревал Тайвина в желании отнять власть, ревновал собственного сына Рейгара и все чаще устраивал жестокие казни. Особенно король полюбил огонь: сжигать людей заживо стало для него почти навязчивой идеей.

Страдали не только враги, но и самые близкие. Его жена Рейлла жила в страхе, а в королевстве все сильнее ощущали, что на троне сидит человек, утративший связь с реальностью.

Что привело к свержению Таргариенов

Роковой искрой стало исчезновение Лианны Старк. Когда ее отец и брат прибыли в столицу требовать справедливости, Эйрис приказал казнить их. После этого он потребовал выдать ему Роберта Баратеона и Неда Старка, и именно тогда началось восстание.

Когда мятежники подошли к Королевской Гавани, Эйрис приказал: «Сжечь их всех!» Он хотел уничтожить весь город диким огнем вместе с жителями. Но Джейме Ланнистер остановил его, убив короля прямо в тронном зале. Так Безумный король не только погубил себя, но и обрушил всю династию Таргариенов.