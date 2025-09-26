На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»

Легендарная комедия «Бриллиантовая рука» с первых кадров погружает зрителя в курьёзные приключения скромного советского служащего. Его туристический круиз, ставший отправной точкой сюжета, обернулся полным неожиданностей детективом с контрабандой.

А современные зрители провели своеобразное расследование. В интернете уже появились расчеты, во сколько же обошелся Семену Семенычу этот судьбоносный вояж.

Компенсация путевок

Скорее всего, герой отправился в круиз вокруг Европы с остановками в Греции и Турции. В отличие от санаториев в СССР, заграничные поездки оплачивались совсем по-другому. Профсоюзы компенсировали не больше 30% стоимости путёвки в капиталистические страны, основную сумму путешественник платил сам.

К этому добавлялись расходы на дорогу до порта. Отдельно сдавались деньги на валюту для «обменного фонда» — небольшую сумму на сувениры. Если требовались дополнительные услуги, их оплачивали специальными чеками.

Деньги Горбункова

Двухнедельный круиз обходился пассажирам в 276-665 рублей — всё зависело от комфорта каюты. Эконом-вариант предполагал шестиместное помещение с двухъярусными койками без умывальника, тогда как роскошь верхней палубы стоила дороже.

Горбунков поселился в двухместной каюте на верхней палубе, что обошлось ему примерно в 500-600 рублей. К этой сумме добавились дополнительные расходы: до 100 рублей на бортовые чеки для оплаты услуг, затраты на дорогу до порта и обязательные 20-40 рублей в «обменный фонд» для карманных расходов.

По факту, конечно, эти деньги тратились на сувениры и дефицитные товары. Горбунков явно купил одежду детям, да и управдому достался подарок.

В минимальном варианте поездка вылилась в 650-750 рублей. Для сравнения: средняя зарплата в 1968 году составляла около 111 рублей. Таким образом, круиз потребовал от героя затрат, сравнимых с полугодовой зарплатой, пишет автор Дзен-канала «Валерий Грачиков».

