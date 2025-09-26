Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»

На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»

26 сентября 2025 19:06
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Герой изрядно потратился.

Легендарная комедия «Бриллиантовая рука» с первых кадров погружает зрителя в курьёзные приключения скромного советского служащего. Его туристический круиз, ставший отправной точкой сюжета, обернулся полным неожиданностей детективом с контрабандой.

А современные зрители провели своеобразное расследование. В интернете уже появились расчеты, во сколько же обошелся Семену Семенычу этот судьбоносный вояж.

Компенсация путевок

Скорее всего, герой отправился в круиз вокруг Европы с остановками в Греции и Турции. В отличие от санаториев в СССР, заграничные поездки оплачивались совсем по-другому. Профсоюзы компенсировали не больше 30% стоимости путёвки в капиталистические страны, основную сумму путешественник платил сам.

К этому добавлялись расходы на дорогу до порта. Отдельно сдавались деньги на валюту для «обменного фонда» — небольшую сумму на сувениры. Если требовались дополнительные услуги, их оплачивали специальными чеками.

Деньги Горбункова

Двухнедельный круиз обходился пассажирам в 276-665 рублей — всё зависело от комфорта каюты. Эконом-вариант предполагал шестиместное помещение с двухъярусными койками без умывальника, тогда как роскошь верхней палубы стоила дороже.

Горбунков поселился в двухместной каюте на верхней палубе, что обошлось ему примерно в 500-600 рублей. К этой сумме добавились дополнительные расходы: до 100 рублей на бортовые чеки для оплаты услуг, затраты на дорогу до порта и обязательные 20-40 рублей в «обменный фонд» для карманных расходов.

По факту, конечно, эти деньги тратились на сувениры и дефицитные товары. Горбунков явно купил одежду детям, да и управдому достался подарок.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В минимальном варианте поездка вылилась в 650-750 рублей. Для сравнения: средняя зарплата в 1968 году составляла около 111 рублей. Таким образом, круиз потребовал от героя затрат, сравнимых с полугодовой зарплатой, пишет автор Дзен-канала «Валерий Грачиков».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему контрабандисты в фильме говорили на тарабарщине.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше