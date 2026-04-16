В СССР не все было лучше: зачем в советских ванных клали плитку 15х15, которая всегда отваливалась

16 апреля 2026 11:21
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Такую плитку помнят все, кто жил и делал ремонты в советский период. 

Удары кафеля помнят многие. Удивительно, но он отваливался в самый неподходящий момент. Например, во время мытья и пугал насмерть. Но почему так происходила и зачем выбирали такую плитку?

Санитарные правила 1950-х заставили строителей массово класть мелкий кафель. Он защищал стены от плесени и выдерживал ежедневную обработку хлоркой. Но из‑за технологии производства и нехватки современного клея плитка быстро теряла сцепление со стеной и падала целыми пластами.

Почему выбрали плитку

После войны задача власти была проста: защитить людей от инфекций. Влажные поверхности в домах быстро становились рассадником туберкулеза и кишечных болезней. Дерево гнило, побелка покрывалась плесенью. Санитарные нормы требовали покрытий, которые можно мыть мощными средствами. Глазурованная керамика отвечала этим требованиям. Плитка не впитывала влагу и легко очищалась. В ванных она выполняла не декоративную, а гигиеническую функцию.

Технологические причины мелкого формата

Квадратики 15х15 см и мозаика 10х10 см выглядели непривычно для современного человека. Причина такого выбора тогда была простая: так удобнее было обжигать плитку в туннельных печах. Советская глина давала неравномерную усадку. Большие плитки часто трескались. Мелкий формат позволял уменьшить процент брака и выпускать сотни тысяч метров плитки под нужды массовой застройки.

Отсутствие клея и особенности обратной стороны плитки

Специализированных полимерных клеев тогда не было. Кафель клали на цементно-песчаный раствор. Задняя поверхность плитки была пористой. Перед укладкой плитку по технологии следовало замачивать. Если пропустить этот этап, сухая глина забирала воду из раствора. Цемент не набирал прочность и превращался в рыхлую массу. Плитка держалась только на затирке по швам и на случайном сцеплении с раствором.

Спешка и приемы укладки

Строителям приходилось работать в жестких сроках. Приходилось экономить время на каждом этапе. Зубчатые шпатели и прочные клеи часто отсутствовали. Раствор не наносили равномерным слоем. Его клали большой лягушкой в центр плитки — так называемая «ляпуха». Плитку вдавливали в неровную стену. По краям оставались пустоты. Поэтому при простукивании плитка звенела. Малейшая вибрация от стиральной машины или удар дверью могла привести к тому, что облицовка просто рушилась.

Итоги для современных домов

В итоге получались быстрые и дешевые облицовки, которые долго отвечали санитарным требованиям, но при этом плохо держались на стенах. Сегодня такие ванные часто ремонтируют: убирают старую плитку, выравнивают поверхности и используют современные клеи и крупные плитные форматы. Именно сочетание санитарных требований, ограничений промышленности и дефицита материалов объясняет внешний вид и недолговечность советского кафеля.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Камилла Булгакова
