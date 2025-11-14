На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете

Сохраняйте список, чтобы не потерять.

Иногда хочется просто нажать «плей» и не думать о сезонах, спин-оффах и клиффхэнгерах. Мини-сериалы — идеальный формат: законченная история, сильные эмоции и ни минуты лишнего.

Эти 22 проекта можно проглотить за вечер, но переваривать будете долго.

Название Год / Страна Жанр / Серий IMDb Кратко Чернобыль (Chernobyl) 2019 / США, Великобритания Драма / 5 9.3 Без прикрас о катастрофе, где герои важнее взрывов. Ход королевы (The Queen’s Gambit) 2020 / США Драма / 7 8.5 Гений шахмат и битва с собственными демонами. Призрак дома на холме (The Haunting of Hill House) 2018 / США Ужасы / 10 8.5 Призраки прошлого буквально выходят из стен. Будет больно (This Is Going to Hurt) 2022 / Великобритания Драма / 7 8.4 Реальная медицина, где и смех, и слёзы по расписанию. Что знает Оливия (Olive Kitteridge) 2014 / США Драма / 4 8.3 Фрэнсис МакДорманд в роли женщины, умеющей ненавидеть и любить одновременно. Забытые Богом (Godless) 2017 / США Вестерн / 7 8.2 Мир без мужчин, где женщины держат ружьё крепче, чем чувства. Потерянная комната (The Lost Room) 2006 / США Фантастика / 3 8.1 Ключ от мотеля, за которым охотится весь мир — и не зря. 11.22.63 2016 / США Фантастика / 8 8.1 Франко пытается спасти Кеннеди, но время сопротивляется. Переходный возраст (Adolescence) 2025 / Великобритания Драма / 4 8.1 13-летний мальчик под следствием за убийство — и всё снято одним дублем. Чёрная птица (Black Bird) 2022 / США Триллер / 6 8.1 Преступник внедряется к маньяку ради свободы — и платит другим. Ночной администратор (The Night Manager) 2015 / Великобритания Детектив / 6 8.0 Хиддлстон и Лори играют в шпионов и не проигрывают. Патрик Мелроуз (Patrick Melrose) 2018 / Великобритания Драма / 5 8.0 Камбербэтч на грани безумия — и ни одной фальшивой ноты. Прикуп (The Take) 2009 / Великобритания Триллер / 4 7.7 Том Харди — криминальный зверь, которому веришь. Оленёнок (Baby Reindeer) 2024 / Великобритания Триллер / 7 7.7 История сталкинга, где жертва и преследователь путаются местами. Полуночная месса (Midnight Mass) 2021 / США Ужасы / 7 7.7 Когда вера становится страшнее дьявола. Милдред Пирс (Mildred Pierce) 2011 / США Драма / 5 7.6 Кейт Уинслет против нищеты и предательства — великая роль. Конец парада (Parade’s End) 2012 / Великобритания Мелодрама / 5 7.6 Камбербэтч между войной и любовью — и снова не безупречен. Маньяк (Maniac) 2018 / США Фантастика / 10 7.6 Джона Хилл и Эмма Стоун лечат мозг, теряя реальность. Программисты (Devs) 2020 / США Триллер / 8 7.6 Мир, где судьбу можно вычислить — если не сойти с ума. Багровый лепесток и белый (The Crimson Petal and the White) 2011 / Великобритания Драма / 4 7.5 Викторианская страсть, грязь и мораль без купюр. Гудини (Houdini) 2014 / США Биография / 2 7.3 Эдриан Броуди вырывается даже из смерти. Риллингтон-плейс (Rillington Place) 2016 / Великобритания Криминал / 3 7.1 Тим Рот — маньяк, за которым следит весь Лондон.

Все эти истории короткие, но ёмкие, будто мини-романы, от которых не оторваться. От «Чернобыля» до «Маньяка» — здесь нет проходных серий. А если начнёте с одного, готовьтесь: ночь закончится, а вы — нет.

