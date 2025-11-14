На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете

Иногда хочется просто нажать «плей» и не думать о сезонах, спин-оффах и клиффхэнгерах. Мини-сериалы — идеальный формат: законченная история, сильные эмоции и ни минуты лишнего.
Эти 22 проекта можно проглотить за вечер, но переваривать будете долго.
|
Название
|
Год / Страна
|
Жанр / Серий
|
IMDb
|
Кратко
|
Чернобыль (Chernobyl)
|
2019 / США, Великобритания
|
Драма / 5
|
9.3
|
Без прикрас о катастрофе, где герои важнее взрывов.
|
Ход королевы (The Queen’s Gambit)
|
2020 / США
|
Драма / 7
|
8.5
|
Гений шахмат и битва с собственными демонами.
|
Призрак дома на холме (The Haunting of Hill House)
|
2018 / США
|
Ужасы / 10
|
8.5
|
Призраки прошлого буквально выходят из стен.
|
Будет больно (This Is Going to Hurt)
|
2022 / Великобритания
|
Драма / 7
|
8.4
|
Реальная медицина, где и смех, и слёзы по расписанию.
|
Что знает Оливия (Olive Kitteridge)
|
2014 / США
|
Драма / 4
|
8.3
|
Фрэнсис МакДорманд в роли женщины, умеющей ненавидеть и любить одновременно.
|
Забытые Богом (Godless)
|
2017 / США
|
Вестерн / 7
|
8.2
|
Мир без мужчин, где женщины держат ружьё крепче, чем чувства.
|
Потерянная комната (The Lost Room)
|
2006 / США
|
Фантастика / 3
|
8.1
|
Ключ от мотеля, за которым охотится весь мир — и не зря.
|
11.22.63
|
2016 / США
|
Фантастика / 8
|
8.1
|
Франко пытается спасти Кеннеди, но время сопротивляется.
|
Переходный возраст (Adolescence)
|
2025 / Великобритания
|
Драма / 4
|
8.1
|
13-летний мальчик под следствием за убийство — и всё снято одним дублем.
|
Чёрная птица (Black Bird)
|
2022 / США
|
Триллер / 6
|
8.1
|
Преступник внедряется к маньяку ради свободы — и платит другим.
|
Ночной администратор (The Night Manager)
|
2015 / Великобритания
|
Детектив / 6
|
8.0
|
Хиддлстон и Лори играют в шпионов и не проигрывают.
|
Патрик Мелроуз (Patrick Melrose)
|
2018 / Великобритания
|
Драма / 5
|
8.0
|
Камбербэтч на грани безумия — и ни одной фальшивой ноты.
|
Прикуп (The Take)
|
2009 / Великобритания
|
Триллер / 4
|
7.7
|
Том Харди — криминальный зверь, которому веришь.
|
Оленёнок (Baby Reindeer)
|
2024 / Великобритания
|
Триллер / 7
|
7.7
|
История сталкинга, где жертва и преследователь путаются местами.
|
Полуночная месса (Midnight Mass)
|
2021 / США
|
Ужасы / 7
|
7.7
|
Когда вера становится страшнее дьявола.
|
Милдред Пирс (Mildred Pierce)
|
2011 / США
|
Драма / 5
|
7.6
|
Кейт Уинслет против нищеты и предательства — великая роль.
|
Конец парада (Parade’s End)
|
2012 / Великобритания
|
Мелодрама / 5
|
7.6
|
Камбербэтч между войной и любовью — и снова не безупречен.
|
Маньяк (Maniac)
|
2018 / США
|
Фантастика / 10
|
7.6
|
Джона Хилл и Эмма Стоун лечат мозг, теряя реальность.
|
Программисты (Devs)
|
2020 / США
|
Триллер / 8
|
7.6
|
Мир, где судьбу можно вычислить — если не сойти с ума.
|
Багровый лепесток и белый (The Crimson Petal and the White)
|
2011 / Великобритания
|
Драма / 4
|
7.5
|
Викторианская страсть, грязь и мораль без купюр.
|
Гудини (Houdini)
|
2014 / США
|
Биография / 2
|
7.3
|
Эдриан Броуди вырывается даже из смерти.
|
Риллингтон-плейс (Rillington Place)
|
2016 / Великобритания
|
Криминал / 3
|
7.1
|
Тим Рот — маньяк, за которым следит весь Лондон.
Все эти истории короткие, но ёмкие, будто мини-романы, от которых не оторваться. От «Чернобыля» до «Маньяка» — здесь нет проходных серий. А если начнёте с одного, готовьтесь: ночь закончится, а вы — нет.
