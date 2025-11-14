Меню
Киноафиша Статьи На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете

14 ноября 2025 07:58
Кадр из сериала «Призрак дома на холме», «Забытые Богом», «Ночной администратор», «Полуночная месса»

Сохраняйте список, чтобы не потерять.

Иногда хочется просто нажать «плей» и не думать о сезонах, спин-оффах и клиффхэнгерах. Мини-сериалы — идеальный формат: законченная история, сильные эмоции и ни минуты лишнего.

Эти 22 проекта можно проглотить за вечер, но переваривать будете долго.

Название

Год / Страна

Жанр / Серий

IMDb

Кратко

Чернобыль (Chernobyl)

2019 / США, Великобритания

Драма / 5

9.3

Без прикрас о катастрофе, где герои важнее взрывов.

Ход королевы (The Queen’s Gambit)

2020 / США

Драма / 7

8.5

Гений шахмат и битва с собственными демонами.

Призрак дома на холме (The Haunting of Hill House)

2018 / США

Ужасы / 10

8.5

Призраки прошлого буквально выходят из стен.

Будет больно (This Is Going to Hurt)

2022 / Великобритания

Драма / 7

8.4

Реальная медицина, где и смех, и слёзы по расписанию.

Что знает Оливия (Olive Kitteridge)

2014 / США

Драма / 4

8.3

Фрэнсис МакДорманд в роли женщины, умеющей ненавидеть и любить одновременно.

Забытые Богом (Godless)

2017 / США

Вестерн / 7

8.2

Мир без мужчин, где женщины держат ружьё крепче, чем чувства.

Потерянная комната (The Lost Room)

2006 / США

Фантастика / 3

8.1

Ключ от мотеля, за которым охотится весь мир — и не зря.

11.22.63

2016 / США

Фантастика / 8

8.1

Франко пытается спасти Кеннеди, но время сопротивляется.

Переходный возраст (Adolescence)

2025 / Великобритания

Драма / 4

8.1

13-летний мальчик под следствием за убийство — и всё снято одним дублем.

Чёрная птица (Black Bird)

2022 / США

Триллер / 6

8.1

Преступник внедряется к маньяку ради свободы — и платит другим.

Ночной администратор (The Night Manager)

2015 / Великобритания

Детектив / 6

8.0

Хиддлстон и Лори играют в шпионов и не проигрывают.

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose)

2018 / Великобритания

Драма / 5

8.0

Камбербэтч на грани безумия — и ни одной фальшивой ноты.

Прикуп (The Take)

2009 / Великобритания

Триллер / 4

7.7

Том Харди — криминальный зверь, которому веришь.

Оленёнок (Baby Reindeer)

2024 / Великобритания

Триллер / 7

7.7

История сталкинга, где жертва и преследователь путаются местами.

Полуночная месса (Midnight Mass)

2021 / США

Ужасы / 7

7.7

Когда вера становится страшнее дьявола.

Милдред Пирс (Mildred Pierce)

2011 / США

Драма / 5

7.6

Кейт Уинслет против нищеты и предательства — великая роль.

Конец парада (Parade’s End)

2012 / Великобритания

Мелодрама / 5

7.6

Камбербэтч между войной и любовью — и снова не безупречен.

Маньяк (Maniac)

2018 / США

Фантастика / 10

7.6

Джона Хилл и Эмма Стоун лечат мозг, теряя реальность.

Программисты (Devs)

2020 / США

Триллер / 8

7.6

Мир, где судьбу можно вычислить — если не сойти с ума.

Багровый лепесток и белый (The Crimson Petal and the White)

2011 / Великобритания

Драма / 4

7.5

Викторианская страсть, грязь и мораль без купюр.

Гудини (Houdini)

2014 / США

Биография / 2

7.3

Эдриан Броуди вырывается даже из смерти.

Риллингтон-плейс (Rillington Place)

2016 / Великобритания

Криминал / 3

7.1

Тим Рот — маньяк, за которым следит весь Лондон.

Все эти истории короткие, но ёмкие, будто мини-романы, от которых не оторваться. От «Чернобыля» до «Маньяка» — здесь нет проходных серий. А если начнёте с одного, готовьтесь: ночь закончится, а вы — нет.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Призрак дома на холме», «Забытые Богом», «Ночной администратор», «Полуночная месса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
