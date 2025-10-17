Меню
Киноафиша Статьи На смену Высоцкому с «Вертикалью» придет «Вершина»: режиссер «Метода» и «Лихих» снимет триллер про альпинистов

На смену Высоцкому с «Вертикалью» придет «Вершина»: режиссер «Метода» и «Лихих» снимет триллер про альпинистов

17 октября 2025 09:25
Кадр со съемок фильма «Вершина»

Работа над лентой уже начата.

После сериала «Лихие» о 90-х Юрий Быков замахнулся на будни альпинистов. Это нечастая тема в отечественном кино, среди хитов можно вспомнить разве что «Вертикаль», где главную роль сыграл Владимир Высоцкий.

А Юрий Быков уже начал съемки триллера «Вершина». При этом в касте он собрал любимых звезд.

Сюжет фильма «Вершина»

Загадочный новичок появляется в лагере альпинистов под покровом ночи с опозданием на двое суток. Его личность и мотивы скрыты, а манера поведения мгновенно вызывает раздражение у окружающих.

Этому незваному гостю предстоит присоединиться к группе из десяти любителей. Вместе с тремя опытными гидами они начинают восхождение на неприступную вершину.

Съемки фильма «Вершина»

Съёмочный процесс фильма «Вершина» уже идёт полным ходом среди заснеженных склонов Эльбруса и в живописных ущельях Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Камеры работают в суровых локациях Безенги, Чегемского и Черекского районов, а также на знаменитом курорте «Архыз».

В главной роли звезда фильмов Быкова, в том числе «Лихих» Артём Быстров. Также среди актеров, с которыми режиссер уже работал, Анна Банщикова, Андрей Смоляков и Кирилл Полухин.

Ожидается, что зрители увидят результат масштабной работы на экранах в 2026 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько серий во 2 сезоне «Лихих».

Фото: Кинокомпания «САШ МУВИ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
