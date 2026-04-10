На смену «Малышарикам» придут «Крошки»: «Союзмультфильм» готовит историю про маленьких Матроскина и Винни-Пуха

На смену «Малышарикам» придут «Крошки»: «Союзмультфильм» готовит историю про маленьких Матроскина и Винни-Пуха

10 апреля 2026 09:54
Кадры из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Винни Пух» (1969)

Премьера уже в этом году.

В честь своего 90-летнего юбилея киностудия «Союзмультфильм» готовит к выпуску анимационный сериал под названием «Крошки». В центре сюжета окажутся хорошо знакомые персонажи из советской классики, только в самом нежном возрасте — младенческом. Проект обещает стать настоящим хитом среди семейной аудитории.

Новинка рассчитана на самых маленьких зрителей — детей от одного года до трёх лет. Благодаря этому она способна стать полноценной заменой традиционно популярным у малышей шоу вроде «Трёх котов» или «Малышариков».

Среди героев грядущего сериала: кроха Львёнок из ленты «Как львёнок и черепаха пели песню», Волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин, Винни-Пух, Обезьянка из «38 попугаев» и многие другие узнаваемые персонажи. Релиз ожидается уже в этом году.

Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Фото: Кадры из мультсериала «Ну, погоди!», мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Винни Пух» (1969)
Светлана Левкина
Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Читать дальше 10 апреля 2026
За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили Читать дальше 10 апреля 2026
Зачем Хаул вообще заключил сделку с демоном: на этом построен весь сюжет «Ходячего замка» Зачем Хаул вообще заключил сделку с демоном: на этом построен весь сюжет «Ходячего замка» Читать дальше 10 апреля 2026
У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали Читать дальше 10 апреля 2026
Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Читать дальше 9 апреля 2026
Юлий становится богатырём: свежий трейлер «Трёх богатырей» показал неожиданный поворот — релиз назначен на 25 июня (видео) Юлий становится богатырём: свежий трейлер «Трёх богатырей» показал неожиданный поворот — релиз назначен на 25 июня (видео) Читать дальше 8 апреля 2026
«Лучший сериал по вселенной "Звёздных войн"»: критики поставили истории Дарта Мола 100% на RT «Лучший сериал по вселенной "Звёздных войн"»: критики поставили истории Дарта Мола 100% на RT Читать дальше 8 апреля 2026
Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти» Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти» Читать дальше 8 апреля 2026
В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать Читать дальше 7 апреля 2026
