На смену «Малышарикам» придут «Крошки»: «Союзмультфильм» готовит историю про маленьких Матроскина и Винни-Пуха

В честь своего 90-летнего юбилея киностудия «Союзмультфильм» готовит к выпуску анимационный сериал под названием «Крошки». В центре сюжета окажутся хорошо знакомые персонажи из советской классики, только в самом нежном возрасте — младенческом. Проект обещает стать настоящим хитом среди семейной аудитории.

Новинка рассчитана на самых маленьких зрителей — детей от одного года до трёх лет. Благодаря этому она способна стать полноценной заменой традиционно популярным у малышей шоу вроде «Трёх котов» или «Малышариков».

Среди героев грядущего сериала: кроха Львёнок из ленты «Как львёнок и черепаха пели песню», Волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин, Винни-Пух, Обезьянка из «38 попугаев» и многие другие узнаваемые персонажи. Релиз ожидается уже в этом году.