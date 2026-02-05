«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»

Этот год уже готов побить рекорд по числу откровенных хитов на экране. Не успели зрители вдоволь обсудить сцены в «Горничной», как в прокат готовится выйти «горячая версия» «Грозового перевала». И первые критики от картины в восторге.

Отзывы о «Грозовом перевале»

Премьера новой экранизации романа намечена на 13 февраля. За режиссуру взялась Эмиральд Феннел, а главные роли исполняют Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Фильм обещает рассказать знаменитую историю о страстной и разрушительной любви между Кэтрин и приёмным сыном её отца, Хитклифом, которого после смерти главы семьи начинает унижать её родной брат.

Несмотря на то что до выхода остаётся ещё время, первые отзывы критиков, уже увидевших картину, появились в Сети. Они высоко оценивают работу Феннел, отмечая её смелый и современный взгляд на классический сюжет. Особенно хвалят невероятную «химию» между Робби и Элорди, мощный саундтрек и называют ленту одной из главных премьер года.

«Жгучий, эмоциональный и впечатляющий — один из лучших фильмов года», «Похоть, катастрофа, месть и токсичное влечение», «Сексуальное напряжение между актёрами буквально витает в воздухе», — пишут обозреватели.

Теория о «Грозовом перевале»

Название ленты в зарубежном прокате взято сразу в две пары кавычек, и это, как считают в Сети, неслучайно. Согласно этой версии, перед нами будет не прямая экранизация романа.

Всё происходящее на экране — это фантазия современной женщины, которая читает книгу Эмили Бронте. Подобно тому, как сама режиссёр Эмиральд Феннел в юности погрузилась в этот текст, героиня Марго Робби якобы представляет себя на месте Кэтрин. Она смешивает сюжет романа со своими собственными мечтами и эротическими фантазиями.

Таким образом, фильм может оказаться не исторической драмой, а смелой метафорой о силе литературного воображения. Окончательный ответ мы узнаем 12 февраля, когда картина выйдет в прокат. Именно тогда станет ясно, была ли это провокация или же создатели действительно предложили зрителям абсолютно новый взгляд на классику.