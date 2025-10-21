Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На смену Фрирен пришла Скарлет: чем героиня аниме «Могу я попросить еще кое-что?» круче нежной эльфийки

На смену Фрирен пришла Скарлет: чем героиня аниме «Могу я попросить еще кое-что?» круче нежной эльфийки

21 октября 2025 10:55
Кадр из мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Эта блондинка вызывает восхищение.

Когда аниме-адаптация «Провожающая в последний путь Фрирен» дебютировала в 2023 году, она мгновенно стала культурным феноменом, не похожим ни на что. Сериал предложил свежий взгляд на фэнтези-жанр, представив эльфийку, тяжело переживающую утрату друзей, но все равно готовую к новым приключениям.

«Фрирен» переосмыслила принципы подобных проектов аниме, и теперь новая картина готова последовать по её стопам. «Могу я попросить еще кое-что?» стартовал еще в сентябре, и зрители уже успели оценить главную героиню Скарлет. Она полна гнева и сокрушительной магической силы, что делает её ещё более безжалостной версией Фрирен.

Сюжет аниме «Могу я попросить еще кое-что?»

Леди Скарлет Эль Вандимион долгие годы примеряла образ идеальной аристократки, скрывая за маской учтивости бурлящие эмоции. Но даже её безграничное терпение однажды иссякло.

На пышном королевском балу принц публично разорвал их помолвку, бросив в лицо Скарлет обвинения в жестокости к новой фаворитке двора. В этот судьбоносный момент героиня осознала, что дальнейшее притворство бессмысленно.

Она решила больше не сковывать свой праведный гнев, позволив ему вырваться наружу.

Кадр из мультсериала «Могу я попросить еще кое-что?»

Связь Фрирен и Скарлет

На поверхности Фрирен и Скарлет кажутся противоположностями. Фрирен — тихая волшебница, давно выполнившая свою миссию по спасению мира, и теперь она странствует в поисках смысла. Её сила не имеет равных, и мало кто ставит под сомнение её способности

Самые тяжёлые битвы Фрирен — внутренние, её победы приходят через понимание мира, а не через его уничтожение.

История Скарлет начинается в точке полного краха. Её опозорили самые близкие: сюжет стартует с того, что жених бросает её, чтобы жениться на другой женщине, которая утверждает, что Скарлет издевалась над ней годами в школе. На протяжении сериала она стремится вернуть своё достоинство, но делает это так, как Фрирен может лишь мечтать: через насилие, хитрость и месть.

Если отвлечься от их совершенно разных темпераментов, легко увидеть, что обе героини разрушают стереотипы о мягких и милых волшебницах. Их судьбы связаны общей темой: сила рождается из страдания.

Фрирен тяжело заводить и сохранять дружбу, потому что её тяготит бессмертие. Скарлет оказывается в изоляции, прокладывая путь к власти в мире, где доброту считают слабостью.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 фэнтези-аниме про магию, сказки и даже принцесс.

Фото: Кадры из мультсериалов «Могу я попросить еще кое-что?», «Провожающая в последний путь Фрирен»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Читать дальше 22 октября 2025
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая Читать дальше 22 октября 2025
Новосельцев из «Служебного романа» не любил ни «мымру» Калугину, ни свою жену — так кого же он любил на самом деле? Новосельцев из «Служебного романа» не любил ни «мымру» Калугину, ни свою жену — так кого же он любил на самом деле? Читать дальше 22 октября 2025
22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется 22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется Читать дальше 21 октября 2025
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Читать дальше 21 октября 2025
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Читать дальше 21 октября 2025
Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь Читать дальше 21 октября 2025
Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека Читать дальше 21 октября 2025
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Читать дальше 20 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше