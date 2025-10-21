На смену Фрирен пришла Скарлет: чем героиня аниме «Могу я попросить еще кое-что?» круче нежной эльфийки

Когда аниме-адаптация «Провожающая в последний путь Фрирен» дебютировала в 2023 году, она мгновенно стала культурным феноменом, не похожим ни на что. Сериал предложил свежий взгляд на фэнтези-жанр, представив эльфийку, тяжело переживающую утрату друзей, но все равно готовую к новым приключениям.

«Фрирен» переосмыслила принципы подобных проектов аниме, и теперь новая картина готова последовать по её стопам. «Могу я попросить еще кое-что?» стартовал еще в сентябре, и зрители уже успели оценить главную героиню Скарлет. Она полна гнева и сокрушительной магической силы, что делает её ещё более безжалостной версией Фрирен.

Сюжет аниме «Могу я попросить еще кое-что?»

Леди Скарлет Эль Вандимион долгие годы примеряла образ идеальной аристократки, скрывая за маской учтивости бурлящие эмоции. Но даже её безграничное терпение однажды иссякло.

На пышном королевском балу принц публично разорвал их помолвку, бросив в лицо Скарлет обвинения в жестокости к новой фаворитке двора. В этот судьбоносный момент героиня осознала, что дальнейшее притворство бессмысленно.

Она решила больше не сковывать свой праведный гнев, позволив ему вырваться наружу.

Связь Фрирен и Скарлет

На поверхности Фрирен и Скарлет кажутся противоположностями. Фрирен — тихая волшебница, давно выполнившая свою миссию по спасению мира, и теперь она странствует в поисках смысла. Её сила не имеет равных, и мало кто ставит под сомнение её способности

Самые тяжёлые битвы Фрирен — внутренние, её победы приходят через понимание мира, а не через его уничтожение.

История Скарлет начинается в точке полного краха. Её опозорили самые близкие: сюжет стартует с того, что жених бросает её, чтобы жениться на другой женщине, которая утверждает, что Скарлет издевалась над ней годами в школе. На протяжении сериала она стремится вернуть своё достоинство, но делает это так, как Фрирен может лишь мечтать: через насилие, хитрость и месть.

Если отвлечься от их совершенно разных темпераментов, легко увидеть, что обе героини разрушают стереотипы о мягких и милых волшебницах. Их судьбы связаны общей темой: сила рождается из страдания.

Фрирен тяжело заводить и сохранять дружбу, потому что её тяготит бессмертие. Скарлет оказывается в изоляции, прокладывая путь к власти в мире, где доброту считают слабостью.

