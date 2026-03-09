На смену Борану придет та самая Мерьем: в Сети появились свежие спойлеры к «Далекому городу»

Меню
9 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Далекий город»

Счастье главных героев вновь окажется под угрозой.

После выхода тизера новой серии «Далекого города» зрители заметили странное поведение героев, а в Сети уже появились слухи о неожиданном повороте сюжета. Разбираемся в свежих спойлерах и гадаем, куда повернет сюжет.

Почему зрителей удивил новый тизер

После публикации тизера 53-й серии сериала «Далекий город» поклонники сразу начали обсуждать странную сцену у ворот особняка. В кадре Эджмель поджидает Садакат и Алью, однако мать Джихана ведет себя совсем не так, как обычно.

Зрители привыкли, что Садакат открыто ненавидит Эджмеля и при каждой встрече проклинает его. Но в тизере она реагирует куда спокойнее, что вызвало массу вопросов и догадок.

Садакат может заключить сделку с Эджмелем

По слухам, в новых сериях Садакат действительно даст показания против Борана, из-за чего тот на некоторое время окажется под следствием. После этого опека над Денизом перейдет к матери.

Однако женщина начнет переживать за безопасность внука и отношения с собственным сыном. Поэтому она якобы решится на неожиданную сделку с Эджмелем.

Согласно этим спойлерам, Садакат позволит Алье жить вместе с Денизом, но при одном условии — она не будет запрещать Эджмелю встречаться с мальчиком и даже поможет им наладить отношения. В ответ мужчина пообещает не причинять вреда ребенку и поможет Садакат добиться прощения Борана.

В сериале может появиться Мерьем

Еще один слух касается появления нового важного персонажа. По словам одного из блогеров, в сериал скоро может прийти героиня по имени Мерьем.

Она считается большой любовью Джихана — женщиной, на которой он когда-то так и не смог жениться. Изначально ее появление якобы планировали только в третьем сезоне, но из-за падения рейтингов продюсеры могли решить ускорить развитие этой линии.

Пока неизвестно, какая актриса сыграет Мерьем, но, по слухам, имя исполнительницы могут объявить уже в ближайшие дни. Поклонникам остается лишь ждать новых серий, чтобы понять, какие из этих спойлеров окажутся правдой.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
