На сира Арлана в «Рыцаре Семи Королевств» мало кто обратил внимание: но именно он стал сердцем этой истории

Рассказываем, почему этот человек сыграл важную роль в сериале.

Сир Арлан из Пеннитри — один из тех персонажей «Рыцаря Семи Королевств», о которых сначала почти не задумываешься. Он появляется лишь в воспоминаниях Дунка и кажется обычным странствующим рыцарем без громкого имени. Но чем больше узнаешь о его жизни, тем очевиднее становится: без него история Вестероса могла сложиться совсем иначе.

Сир Арлан не был великим лордом или прославленным воином. Однако именно он воспитал Дункана Высокого — будущую легенду Семи Королевств. А значит, его влияние оказалось куда больше, чем можно было предположить.

Скромный рыцарь с кодексом чести

Сир Арлан был межевым рыцарем — человеком без земли, богатства и постоянной службы. Он путешествовал по Вестеросу вместе со своим оруженосцем, зарабатывая участием в турнирах и случайной службой у лордов.

По воспоминаниям Дунка, Арлан был добродушным и спокойным человеком, который ценил простые вещи — ночёвку под открытым небом и тихие разговоры на закате. Несмотря на скромную жизнь, он старался соблюдать рыцарский кодекс и учил этому своего ученика.

Воин, который сражался с великими

Несмотря на бедность, сир Арлан участвовал в турнирах и сражениях своего времени. Он одерживал победы над известными рыцарями и даже сражался с принцем Бейлором Таргариеном — одним из лучших воинов эпохи.

Сам Арлан позже говорил Дунку: «Не каждому дано похвастаться, что он сломал семь копий против лучшего рыцаря Семи Королевств». Этот поединок стал для него важным моментом, после которого он решил отказаться от турнирной славы.

Наставник Дункана Высокого

Самым важным событием в жизни Арлана стала встреча с мальчиком из Блошиного Дна. Он взял сироту к себе и начал обучать его рыцарскому делу, хотя сам едва сводил концы с концами.

Арлан не только учил Дунка владеть мечом, но и передавал ему представления о чести, справедливости и сострадании. Именно эти качества позже сделают Дункана Высокого одним из самых уважаемых рыцарей Вестероса.

Последний путь старого рыцаря

Сир Арлан умер по дороге на турнир в Эшфорде, оставив ученика одного. В книгах говорится, что он скончался от лихорадки, а в сериале показано, что причиной стала заражённая рана.

Перед смертью он оставил Дунку всё своё имущество — меч, доспехи и лошадей. Но главным наследием стали его уроки и жизненные принципы.

Сир Арлан так и не стал легендой при жизни. Но именно он помог появиться одному из величайших рыцарей Вестероса — и в этом заключается его настоящее бессмертие.