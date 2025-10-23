Меню
На шаг ближе к премьере: дату выхода 4 сезона «Извне» держат в секрете до сих пор, но для фанатов есть и хорошие новости

23 октября 2025 16:11
Ждать два года на этот раз не придется.

Съемки долгожданного четвёртого сезона «Извне» наконец-то вышли на финишную прямую. Актёр Рики Хи, исполняющий роль шерифа-заместителя Кенни Лю, опубликовал кадры с площадки с подписью: «Сезон 4. Финальный рывок — томатный суп возвращается».

И это намёк не только на последний этап работы над сезоном, но и на возвращение любимого зрителями городского кафе, некогда управляемого матерью Кенни.

Снимки показывают знакомые локации — станцию шерифа, пустой бассейн Colony House, вывеску мотеля и даже руку одного из монстров, напоминая о жуткой атмосфере сериала.

На кадрах видны основные актёры: Дэвид Элпай, Ханна Череми, Кортон Мур, Саманта Браун, А. Дж. Симмонс, а также новая участница каста, Джулия Дойл, которая сыграет Софию, дочь пастора.

Рики Хи подтверждает: съёмки входят в заключительную фазу, что позволяет надеяться на премьеру уже в первой половине 2026 года.

Это означает, что пауза между третьим и четвёртым сезонами не растянется на два года, и сериал сможет сохранить внимание аудитории после захватывающей концовки третьего сезона.

Также стоит отметить сюжетные намёки: кафе продолжает работу под руководством Бакты, а Кенни вновь выступает помощником Бойда Стивенса (Гарольд Перринью), что обещает интересное развитие отношений между героями.

Впрочем, официальной даты премьеры пока нет. Но с учётом того, что съёмки, как ожидается, завершатся уже в ноябре, пост-продакшн не займёт много времени, настаивает Collider. Фанаты «Извне» могут готовиться к возвращению в проклятый городок уже в начале следующего года.

Фото: Кадр из сериала «Извне»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
