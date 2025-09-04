На самом деле Шрек умел не только воздух портить: в мультике DreamWorks не показали его суперспособность

Это было бы эпично и неожиданно.

Если вы смотрели фильмы DreamWorks о зелёном огре, а потом взялись за книгу Уильяма Стейга «Шрек!», то могли испытать культурный шок. В экранизации Шрек — грубоватый, но понятный персонаж, которого можно победить, если постараться. А вот на страницах книги он скорее напоминает дракона, чем обычного огра.

Книжный Шрек — почти супергерой

В первых строках текста автор сообщает: «К тому времени, как он научился ходить, Шрек мог выдыхать пламя на целых девяносто девять ярдов и пускать дым из обоих ушей».

В книге он пользуется этой способностью не раз — например, чтобы расправиться с рыцарями или поджарить еду для крестьян.

Более того, книжный Шрек способен выдерживать удары молний и даже сражаться с драконом на равных. В мультфильмах же всё куда скромнее: Шрек силён и вынослив, но в бою его могут одолеть и обычные люди.

Почему DreamWorks убрали суперспособности

Создатели мультфильма пошли на осознанное упрощение. Огр с суперсилами выглядел бы слишком непобедимым. А ведь главное в истории — не драки и победы огнём, а путь героя, который учится дружбе и любви. Если бы Шрек мог одним вдохом решать все проблемы, история о поиске Фионы потеряла бы драматизм.

К тому же отказ от «суперсил» сделал персонажа ближе зрителям. Да, он огромный и устрашающий, но в душе — такой же уязвимый, как и люди вокруг него.

Две разные вселенные

Получается, что книжный и мультяшный Шреки — два разных персонажа. Уильям Стейг создал стилизованный гротеск с элементами сказочного супергероя. DreamWorks же подарила миру героя, который смешон и человечен, даже если выглядит как чудовище.

И именно эта трансформация сделала героя «Шрека» культурным феноменом.

