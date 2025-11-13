Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика

На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика

13 ноября 2025 07:58
Кадр из фильма «Терминатор»

У персонажа был небольшой эпизод с Сарой Коннор.

За кулисами каждого фильма остается внушительный архив отснятого материала, который по разным причинам не нашел места в финальном монтаже. И «Терминатор 2: Судный день» — тому пример.

Несмотря на свой культовый статус, лента могла быть представлена в совершенно ином свете. Значительная часть отснятых эпизодов осталась за пределами финальной версии.

Многие из этих удаленных моментов не просто дополняли, а по-новому раскрывали ключевые события. Был в этих сценах и Кайл Риз.

Сон Сары Коннор в фильме «Терминатор 2»

В первоначальном варианте «Терминатора 2» присутствовала важная сцена с участием Кайла Риза. Хотя персонаж Майкла Бина погиб в первой части, создатели планировали его символическое возвращение.

В ключевом эпизоде Риз появляется в больничной палате Сары Коннор, где с тревогой спрашивает о местонахождении их сына.

Герой настойчиво требует от Сары спасти ребенка. Она бросается в объятия Риза, но тот таинственным образом исчезает.

В смятении Сара выбегает из палаты и оказывается на детской площадке, где становится свидетелем ядерного взрыва. Этот кошмарный эпизод завершается пробуждением героини, пишет автор Дзен-канала «Ретрогеймер (Дитя 90-х)».

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Сара Коннор — новый Кайл Риз

Во второй части франшизы Сара Коннор фактически перенимает роль Кайла Риза из оригинального фильма. Она становится единственным человеком, обладающим знанием о грядущей катастрофе, но сталкивается с непониманием. Её предупреждения воспринимаются как проявление безумия.

Джеймс Кэмерон тонко подчеркивает эту связь через визуальные детали. В ключевой сцене проникновения в лабораторию Cyberdyne Сара появляется в сером плаще, который отсылает к одежде Риза в первой картине.

Кадры из фильмов «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Терминатор» (1984)

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью.

Фото: Кадры из фильмов «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Терминатор» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? «Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? Читать дальше 14 ноября 2025
Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Читать дальше 14 ноября 2025
Отсылка к Рипли очевидна: кадр из нового «Хищника» не зря напомнил зрителям «Чужих» Отсылка к Рипли очевидна: кадр из нового «Хищника» не зря напомнил зрителям «Чужих» Читать дальше 13 ноября 2025
Гильермо дель Торо уже посмотрел «Аватар 3»: «Зрителей ждут большие сюрпризы» Гильермо дель Торо уже посмотрел «Аватар 3»: «Зрителей ждут большие сюрпризы» Читать дальше 13 ноября 2025
Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне» Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне» Читать дальше 13 ноября 2025
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» Читать дальше 12 ноября 2025
Финал «Властелина колец» не должен был пережить один хоббит: Толкин решил его судьбу одной строчкой Финал «Властелина колец» не должен был пережить один хоббит: Толкин решил его судьбу одной строчкой Читать дальше 12 ноября 2025
Питер Джексон специально нарушил порядок: почему «Хоббит» вышел позже «Властелина колец»? Питер Джексон специально нарушил порядок: почему «Хоббит» вышел позже «Властелина колец»? Читать дальше 12 ноября 2025
Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы Читать дальше 12 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше