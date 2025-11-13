На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика

У персонажа был небольшой эпизод с Сарой Коннор.

За кулисами каждого фильма остается внушительный архив отснятого материала, который по разным причинам не нашел места в финальном монтаже. И «Терминатор 2: Судный день» — тому пример.

Несмотря на свой культовый статус, лента могла быть представлена в совершенно ином свете. Значительная часть отснятых эпизодов осталась за пределами финальной версии.

Многие из этих удаленных моментов не просто дополняли, а по-новому раскрывали ключевые события. Был в этих сценах и Кайл Риз.

Сон Сары Коннор в фильме «Терминатор 2»

В первоначальном варианте «Терминатора 2» присутствовала важная сцена с участием Кайла Риза. Хотя персонаж Майкла Бина погиб в первой части, создатели планировали его символическое возвращение.

В ключевом эпизоде Риз появляется в больничной палате Сары Коннор, где с тревогой спрашивает о местонахождении их сына.

Герой настойчиво требует от Сары спасти ребенка. Она бросается в объятия Риза, но тот таинственным образом исчезает.

В смятении Сара выбегает из палаты и оказывается на детской площадке, где становится свидетелем ядерного взрыва. Этот кошмарный эпизод завершается пробуждением героини, пишет автор Дзен-канала «Ретрогеймер (Дитя 90-х)».

Сара Коннор — новый Кайл Риз

Во второй части франшизы Сара Коннор фактически перенимает роль Кайла Риза из оригинального фильма. Она становится единственным человеком, обладающим знанием о грядущей катастрофе, но сталкивается с непониманием. Её предупреждения воспринимаются как проявление безумия.

Джеймс Кэмерон тонко подчеркивает эту связь через визуальные детали. В ключевой сцене проникновения в лабораторию Cyberdyne Сара появляется в сером плаще, который отсылает к одежде Риза в первой картине.

