На Руси никогда не жарили шашлыки: откуда пришла любимая майская традиция миллионов

Об этом мало кто догадывался.

Сегодня май прочно ассоциируется у россиян с открытием сезона шашлыков. Люди дружно выезжают жарить мясо на собственных дачных участках или на живописные берега рек и озёр.

В магазинах в этот период начинается настоящий ажиотаж: в корзины покупателей отправляются килограммы мяса, мангалы, уголь, маринады и прочие атрибуты подобного загородного отдыха.

А ведь шашлык вовсе не входит в число исконно русских кулинарных традиций. Наши предки предпочитали запекать мясо в домашних условиях — в печи или духовке, а не готовить его под открытым небом.

Охотники, разумеется, иногда насаживали на вертел добытого зайца или утку и жарили над углями, но это был скорее вынужденный походный вариант, не вызывавший у людей особого восторга или массового подражания.

Шашлыки получили известность в России лишь в XVIII столетии, после завершения Русско-турецкой войны. Само слово имеет тюркские корни и в переводе означает нечто, приготовленное на вертеле или открытом огне.

А та самая всеобщая любовь к шашлыку, которую мы наблюдаем сегодня, сформировалась относительно недавно — в 1970–80-е годы. Именно тогда городские жители массово начали готовить мясо на углях на дачах, туристических базах, во время корпоративных выездов на природу и знаменитых маёвок.

Люди собирались шумными компаниями вокруг костров, пробовали дымящееся, сочное мясо, пели песни под гитару и наслаждались долгожданным теплом. В те годы шашлык стал не просто едой, а полноценным ритуалом, символом единения с природой и непринуждённого дружеского общения. И этот ритуал, похоже, никуда не исчезнет ещё очень долго.