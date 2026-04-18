Меню
Русский English
Отмена
На Руси никогда не заносили в избу крышку от гроба: у этого запрета есть вполне разумное объяснение

18 апреля 2026 10:23
Свеча, гвоздики

Обычай связан не только с мистикой.

Обряды, связанные со смертью, на Руси всегда были окружены особыми правилами. Одно из самых строгих — запрет заносить крышку гроба в дом. Его соблюдали почти повсеместно, и за этим стояли как мистические, так и вполне практичные причины.

Символ границы между мирами

Крышка гроба воспринималась не просто как предмет, а как символ границы между миром живых и мертвых. Дом считался пространством жизни, а все, что связано с похоронами, — частью другого, опасного мира.

По народным представлениям, занести крышку внутрь означало нарушить этот баланс. Люди верили, что таким образом можно «открыть проход» для души умершего и впустить в дом то, что должно оставаться за его пределами.

Страх «призвать» новую смерть

Особенно сильным было поверье, что крышка гроба может «позвать» смерть в семью. В деревнях даже говорили: «Крышка в избе — новая могила близко».

Считалось, что если она окажется в доме, то вскоре может последовать еще одна утрата. Поэтому крышку держали снаружи — у стены, на крыльце или прямо на земле, пока не приходило время закрыть гроб перед выносом.

Были и бытовые причины

Помимо суеверий, существовали и вполне практичные объяснения. Крышки делали тяжелыми, и в тесных избах их просто было неудобно перемещать.

Кроме того, старались не создавать лишнего шума рядом с покойным. Считалось, что громкие звуки могут нарушить покой умершего или привлечь «нечистую силу», которая, по поверьям, могла находиться рядом до похорон.

Что в итоге

Этот запрет — пример того, как в старинных традициях переплетались страхи, вера и бытовая логика, передает «Рамблер». Сегодня его почти не соблюдают, но он хорошо показывает, насколько серьезно наши предки относились к границе между жизнью и смертью.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Больше новостей в

Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше