На Рождество развернется беспощадная битва премьер: ради чего зрители могут бросить нового «Гарри Поттера»

Календарь грядущих премьер пополнился интригующим событием: 25 декабря две главные стриминговые платформы схлестнутся в прямом эфирном противостоянии.

HBO приурочил к этой дате выход дебютного эпизода своего долгожданного сериала о юном волшебнике — «Гарри Поттер». А Netflix, словно принимая вызов, запускает в тот же день «Нарнию: Племянника чародея».

Ключевая разница между проектами кроется в формате. «Гарри Поттер» — это полноценный телесериал, и 25 декабря зрители увидят лишь первую серию. «Нарния» же стартует как первый (предположительно из семи) полнометражный фильм. Тем не менее по накалу страстей и энергии оба гиганта сопоставимы: две огромные, совершенно непохожие вселенные будут буквально бороться за внимание аудитории.

Позиции «Нарнии» выглядят внушительно. Фирменный стиль «Хроник» — традиционное семейное кино с христианскими аллюзиями, говорящими львами и моралью.

У «Гарри Поттера» репутация более противоречивая. Запуск сериала сопровождается внутренними скандалами в команде и явным расколом внутри фанатского сообщества. Однако недооценивать «магическую» франшизу было бы опрометчиво: её культурный масштаб, армия поклонников и коммерческий потенциал поистине колоссальны.

С высокой долей вероятности оба релиза перепишут очередные стриминговые рекорды. Многие зрители наверняка предпочтут не выбирать, а устроить себе «двойной сеанс» под ёлкой. Но если всё же потребуется назвать вероятного фаворита, то у «Гарри Поттера» слишком мощная воронка зрительского трафика, чтобы его можно было сбросить со счетов. Тем более в долгой дистанции сериальный формат часто выигрывает у кинотеатрального.