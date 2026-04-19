Меню
Русский English
Отмена
На Рождество развернется беспощадная битва премьер: ради чего зрители могут бросить нового «Гарри Поттера»

19 апреля 2026 10:23
Кадр из сериала «Гарри Поттер»

У премьеры будет весомый конкурент. 

Календарь грядущих премьер пополнился интригующим событием: 25 декабря две главные стриминговые платформы схлестнутся в прямом эфирном противостоянии.

HBO приурочил к этой дате выход дебютного эпизода своего долгожданного сериала о юном волшебнике — «Гарри Поттер». А Netflix, словно принимая вызов, запускает в тот же день «Нарнию: Племянника чародея».

Ключевая разница между проектами кроется в формате. «Гарри Поттер» — это полноценный телесериал, и 25 декабря зрители увидят лишь первую серию. «Нарния» же стартует как первый (предположительно из семи) полнометражный фильм. Тем не менее по накалу страстей и энергии оба гиганта сопоставимы: две огромные, совершенно непохожие вселенные будут буквально бороться за внимание аудитории.

Позиции «Нарнии» выглядят внушительно. Фирменный стиль «Хроник» — традиционное семейное кино с христианскими аллюзиями, говорящими львами и моралью.

У «Гарри Поттера» репутация более противоречивая. Запуск сериала сопровождается внутренними скандалами в команде и явным расколом внутри фанатского сообщества. Однако недооценивать «магическую» франшизу было бы опрометчиво: её культурный масштаб, армия поклонников и коммерческий потенциал поистине колоссальны.

С высокой долей вероятности оба релиза перепишут очередные стриминговые рекорды. Многие зрители наверняка предпочтут не выбирать, а устроить себе «двойной сеанс» под ёлкой. Но если всё же потребуется назвать вероятного фаворита, то у «Гарри Поттера» слишком мощная воронка зрительского трафика, чтобы его можно было сбросить со счетов. Тем более в долгой дистанции сериальный формат часто выигрывает у кинотеатрального.

Фото: Кадр из сериала «Гарри Поттер»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эта сцена 18+ с Сидни Суини в первой же серии новой «Эйфории» обернулась громким скандалом: «Испортила весь сезон» Эта сцена 18+ с Сидни Суини в первой же серии новой «Эйфории» обернулась громким скандалом: «Испортила весь сезон» Читать дальше 16 апреля 2026
100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года 100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года Читать дальше 16 апреля 2026
Космос и пришельцы есть и у нас дома: 3 отечественных фильма в духе «Проекта "Конец света"» Космос и пришельцы есть и у нас дома: 3 отечественных фильма в духе «Проекта "Конец света"» Читать дальше 20 апреля 2026
Узнала и удивилась, как он не сошел с ума: сколько Рокки пробыл один до прилета Грейса в «Проекта «Конец света» Узнала и удивилась, как он не сошел с ума: сколько Рокки пробыл один до прилета Грейса в «Проекта «Конец света» Читать дальше 19 апреля 2026
Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал Читать дальше 19 апреля 2026
Эта новинка аниме скоро сбросит «Магическую битву» с лидеров: уже 8,6 на IMDb Эта новинка аниме скоро сбросит «Магическую битву» с лидеров: уже 8,6 на IMDb Читать дальше 19 апреля 2026
В России такого не снимают: 5 зарубежных хорроров о Второй мировой В России такого не снимают: 5 зарубежных хорроров о Второй мировой Читать дальше 19 апреля 2026
Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф» Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф» Читать дальше 18 апреля 2026
Красивая пустышка или мечта? Эта драма обещает стать настоящей «бомбой» весной 2026 — уже обсуждают вовсю Красивая пустышка или мечта? Эта драма обещает стать настоящей «бомбой» весной 2026 — уже обсуждают вовсю Читать дальше 18 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше