Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура

На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура

10 октября 2025 07:58
Кадры из фильмов «Другой мир», «Хроники Риддика», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Ленты не понравились экспертам.

Многие из самых популярных и успешных кинофраншиз всех времен не были признаны критиками. Некоторые из них не заработали ничего, кроме «гнилых помидоров» на Rotten Tomatoes.

В статистике портала такая оценка значит, что ленте поставили меньше 60%. И в этих сериях картин все релизы и сиквелы отметились подобным статусом.

«Другой мир»

Оригинальный фильм «Другой мир» вышел в 2003 году, пытаясь сыграть на популярности «Обители зла». В этой ленте вампиры и оборотни сражаются за главенство.

Первый фильм стал неожиданным хитом, собрав $90 миллионов и дал шанс на сиквел. Но при этом лента отметилась всего 30% на Rotten Tomatoes. Такой же результат был у триквела, а у второй части он не поднялся выше 17%.

Кадр из фильма «Другой мир»

«Перевозчик»

В лентах этой франшизы Джейсон Стэйтем играет наемника, который будет перевозить что угодно за достойную оплату. И хотя зрители полюбили простецкий сюжет и экшен, критики остались не в восторге от клише и предсказуемости.

Итог: 52-53% у первых двух «Перевозчиков» и только 40% у триквела.

Кадр из фильма «Перевозчик»

«Риддик»

Вин Дизель наиболее известен тем, что снимается в «Форсаже», но это не его единственная франшиза. Фильмы о Риддике рассказывают различные истории о главном персонаже, антигерое с далекой планеты.

Трилогия показала неровный результат. 58% на RT у первой и третьей ленты и только 29% у второй. Ни один из фильмов не установил рекорды кассовых сборов.

Кадр из фильма «Хроники Риддика»

«Сумерки»

Нельзя отрицать, что «Сумерки» были культурным феноменом в конце «нулевых», но ни один из фильмов не поставил рекорд «свежести». Франшиза стартовала со скромных 48% на RT у оригинальной ленты, и ни один из последующих сиквелов не побил этот рекорд.

А наименьший результат в 26% у картины «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1».

Кадр из фильма «Сумерки»

«Эйс Вентура»

Джим Керри был на вершине карьеры в середине 1990-х годов. Фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» помог сделать комика звездой.

Несмотря на ошеломительную популярность, комедия получила только посредственные 48% от критиков. А сиквел и вовсе отметился 23%.

Кадр из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лент в культовой франшизе «История игрушек».

Фото: Кадры из фильмов «Перевозчик» (2002), «Хроники Риддика» (2004), «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1993), «Другой мир» (2003), «Сумерки» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой Читать дальше 11 октября 2025
Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно Читать дальше 11 октября 2025
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Читать дальше 10 октября 2025
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера Читать дальше 10 октября 2025
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист Читать дальше 9 октября 2025
Секретному визиту Джеки Чан в Казахстан нашли объяснение: «Доспехи Бога 4» снимут в Алма-Ате? Секретному визиту Джеки Чан в Казахстан нашли объяснение: «Доспехи Бога 4» снимут в Алма-Ате? Читать дальше 8 октября 2025
Пеннивайз и тетка Глэдис — новые главные звезды: критик объяснил, почему хорроры сейчас смотрят везде, кроме России Пеннивайз и тетка Глэдис — новые главные звезды: критик объяснил, почему хорроры сейчас смотрят везде, кроме России Читать дальше 8 октября 2025
Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев Читать дальше 8 октября 2025
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет 5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет Читать дальше 8 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше