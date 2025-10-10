На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура

Многие из самых популярных и успешных кинофраншиз всех времен не были признаны критиками. Некоторые из них не заработали ничего, кроме «гнилых помидоров» на Rotten Tomatoes.

В статистике портала такая оценка значит, что ленте поставили меньше 60%. И в этих сериях картин все релизы и сиквелы отметились подобным статусом.

«Другой мир»

Оригинальный фильм «Другой мир» вышел в 2003 году, пытаясь сыграть на популярности «Обители зла». В этой ленте вампиры и оборотни сражаются за главенство.

Первый фильм стал неожиданным хитом, собрав $90 миллионов и дал шанс на сиквел. Но при этом лента отметилась всего 30% на Rotten Tomatoes. Такой же результат был у триквела, а у второй части он не поднялся выше 17%.

«Перевозчик»

В лентах этой франшизы Джейсон Стэйтем играет наемника, который будет перевозить что угодно за достойную оплату. И хотя зрители полюбили простецкий сюжет и экшен, критики остались не в восторге от клише и предсказуемости.

Итог: 52-53% у первых двух «Перевозчиков» и только 40% у триквела.

«Риддик»

Вин Дизель наиболее известен тем, что снимается в «Форсаже», но это не его единственная франшиза. Фильмы о Риддике рассказывают различные истории о главном персонаже, антигерое с далекой планеты.

Трилогия показала неровный результат. 58% на RT у первой и третьей ленты и только 29% у второй. Ни один из фильмов не установил рекорды кассовых сборов.

«Сумерки»

Нельзя отрицать, что «Сумерки» были культурным феноменом в конце «нулевых», но ни один из фильмов не поставил рекорд «свежести». Франшиза стартовала со скромных 48% на RT у оригинальной ленты, и ни один из последующих сиквелов не побил этот рекорд.

А наименьший результат в 26% у картины «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1».

«Эйс Вентура»

Джим Керри был на вершине карьеры в середине 1990-х годов. Фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» помог сделать комика звездой.

Несмотря на ошеломительную популярность, комедия получила только посредственные 48% от критиков. А сиквел и вовсе отметился 23%.

