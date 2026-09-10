На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы

Когда речь заходит о лучших криминальных сериалах в истории телевидения, первым делом многие вспоминают «Клан Сопрано». Но у критиков Rotten Tomatoes на этот счёт оказался другой фаворит.

В новом рейтинге нашлось место сериалу, который сумел обойти культовый проект о нью-йоркской мафии и занять первую строчку. И это «Жизнь на Марсе».

Сюжет

Манчестер, 2006 год. Детектив Сэм Тайлер расследует серию убийств и пытается выйти на след преступника, которого считают маньяком. В поисках убийцы ему помогает его девушка и коллега по полиции. Однако во время операции она оказывается захвачена злоумышленником.

Сэм тяжело переживает случившееся и продолжает поиски, но вскоре сам становится участником странного происшествия: его сбивает машина. Вместо смерти он неожиданно оказывается в другой эпохе. Теперь Тайлер живет в 1973 году, работает в местном полицейском участке и занимается расследованием нового дела.

Постепенно детектив замечает пугающую связь между двумя расследованиями. Маньяк из 1973 года совершает преступления по той же схеме, что и убийца, которого Сэм преследовал спустя десятилетия. Герою предстоит понять, почему эти события так похожи и что произошло с ним самим.

Детали

Согласно данным агрегатора Rotten Tomatoes, самым высоко оценённым критиками игровым криминальным сериалом в истории оказался этот британский проект BBC. «Жизнь на Марсе» сочетает необычную сверхъестественную завязку с тщательно воссозданной эпохой, сильной актёрской игрой и выверенным сюжетом. Его точно стоит посмотреть поклонникам «Доктора Кто»: британское чувство юмора здесь столь же дерзкое и ироничное.

Спустя почти 20 лет после его завершения он по-прежнему сохраняет зрительскую оценку 98%. У критиков баллы еще выше: за два сезона сериал получил в общей сложности 29 положительных отзывов, благодаря чему его оценка достигла идеальных 100%.

Для сравнения, первый сезон «Клана Сопрано» получил на Rotten Tomatoes 51 отзыв, а первые два сезона «Прослушки» вместе — 58. Кроме того, оба сериала значительно длиннее «Жизни на Марсе»: «Клан Сопрано» состоит из шести сезонов, а «Прослушка» — из пяти.

При таком количестве сезонов и рецензий практически неизбежно находились критики, чьи оценки расходились с общим мнением. Поэтому несколько отрицательных отзывов снизили общий результат «Клана Сопрано» до 92%, хотя многие считают, что сериал заслуживает идеальной оценки на Rotten Tomatoes.

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