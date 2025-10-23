На Rotten Tomatoes критики поставили всего 17 %, но 70,5 млн часов просмотра за неделю — это не шутки: Netflix опять удивил

Криминальная антология Netflix снова в центре внимания. Новый сезон «Монстр: История Эда Гина», вышедший 3 октября, уже вторую неделю подряд занимает первое место в мировых рейтингах платформы, обгоняя «Уэнсдей» и «Дипломата». Но успех оказался с привкусом скандала — критики называют сезон самым спорным в истории франшизы.

Самый жуткий сезон «Монстра»

Создатели сделали ставку на одну из самых страшных фигур американской криминальной истории — Эда Гейна, маньяка и расхитителя могил, вдохновившего «Психо», «Техасскую резню бензопилой» и «Молчание ягнят». Главную роль сыграл Чарли Ханнэм, известный по «Сынам анархии».

Вместе с ним в сериале снялись Вики Крипс, Лори Меткалф, Сюзанна Сон и Том Холландер — последний исполнил роль Альфреда Хичкока, что само по себе стало мета-комментарием к классике жанра.

Шоу действительно получилось жестоким — не только визуально, но и психологически. Режиссёр Иэн Бреннан использует документальные детали, отсылая к художественным версиям преступлений, будто создаёт мост между реальностью и кинолегендой. Но именно это разделило зрителей.

Зрители в восторге, критики в ярости

На Rotten Tomatoes сериал получил всего 17 % от критиков и 51 % зрительского одобрения. Рецензенты обвинили проект в «эксплуатации насилия» и «холодной сенсационности», тогда как зрители признались, что смотреть страшно — но оторваться невозможно.

Тем временем цифры говорят сами за себя: 9,5 миллиона просмотров и 70,5 миллиона часов просмотра за неделю. Сериал остаётся в топе дольше, чем «История Менендесов» и, возможно, догонит легендарного «Джеффри Дамера».

Почему зрители всё равно смотрят

Netflix, похоже, снова нашёл формулу успеха: шок, документальная достоверность и звёздный каст. Каждый новый сезон «Монстра» превращается в культурный феномен — спорный, тревожный, но при этом гипнотический.

Да, «Историю Эда Гина» ругают за чрезмерную мрачность и моральную двусмысленность, но, как показывает практика, именно это и удерживает зрителя у экрана.

Монстр, каким бы чудовищем он ни был, всё ещё вызывает любопытство. И Netflix отлично это понимает.

