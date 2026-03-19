«Князь Андрей» на «России-1» хороший сериал, но из-за этих исторических ляпов его невозможно смотреть без смеха: а вы заметили?

19 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Князь Андрей»

Публика поразилась тому, как в кадре воссоздали эпоху XII века.

На канале «Россия‑1» вместо привычных мелодрам начали показывать историческую драму «Князь Андрей». Первые серии появились накануне эфира в онлайн‑кинотеатрах «Кинопоиск» и «Смотрим». Однако, судя по начальным отзывам, зрители уже нашли в проекте явный минус.

Сюжет

Действие разворачивается в XII веке. Русь раздирают междоусобицы между Рюриковичами. Молодой Андрей Боголюбский возвращается из Византии. Он хочет сделать Суздальскую землю процветающей, но сталкивается с непониманием отца — Юрия Долгорукого.

Тот требует полного подчинения и не слушает сына. Андрей решается на бунт и объявляет себя самостоятельным правителем. Ему удаётся воплотить задуманное: строятся храмы, крепости, укрепляется вера и хозяйство. Но с ростом власти появляются и враги. Против князя зреет заговор.

Отзывы о сериале

Основные претензии зрителей свелись к тому, что в происходящем на экране сложно рассмотреть XII век. Особенно учитывая язык герое.

«Неужели сценаристам трудно почитать старую литературу и взять оттуда фразы? Вместо "посмотри" надо было сказать "глянь"», «Очень много всяких современных фразочек, "да ладно?!" в двенадцатом веке звучит!», «Такие фразы, как "я дружинник или кто", "че случилось", "я по тебе уже сильно соскучилась" и подобные просто смех вызывают. Речь осовремененная донельзя!», — пишут в Сети.

Но есть и те, кто заступился за драму.

«О каких исторических неточностях говорят? Кто знает что было в Xll веке? Смешно это читать. Историю постоянно пересматривают, переписывают, переделывают, подумаешь, язык переделали, да на старославянском никто бы и смотреть не стал», — отмечают зрители.

Тем более, что в «Князе Андрее» есть и немало плюсов — публика отмечает сильную игру актеров и высококлассную операторскую работу.

Фото: Кадры из сериала «Князь Андрей»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
