На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино»

Громкой новинкой января на канале «Россия-1» стал второй сезон «Лимитчиц». Премьера разделил зрителей на два лагеря: одни утверждали, что авторам удалось очень точно передать реалии прошлой эпохи и женские судьбы, другие назвали проект чернухой.

Но резонанс в любом случае был высокий. Однако «Лимитчицы 2» подошли к концу, и в сетке вещания их заменили на проект «Омут». И этот сериал не выдержал сравнения, оказавшись невероятно слабым.

Сюжет сериала «Омут»

Судьба Алены, практикующего врача скорой помощи, делает резкий поворот. Она была на пороге замужества, строя планы с женихом Кириллом.

Но мечты рушатся в одночасье. Оказывается, её избранник скрыл гигантские долги и, спасаясь от кредиторов, просто исчез, переложив финансовый груз на плечи невесты.

Чтобы выбраться из долговой ямы, Алена вынуждена кардинально сменить род деятельности. Её спасательной соломинкой становится место сиделки в особняке преуспевающего строительного магната Виктора Ветрова, прикованного к постели после инсульта.

Там она встречает наследника империи — Павла. Их первая встреча даёт искру, которая быстро разгорается в глубокое чувство.

Но их зарождающийся союз оказывается под перекрёстным огнём. Мать Павла, Людмила, привыкшая контролировать жизнь сына, и Оксана, сестра его покойной супруги, видят в Алене угрозу своему влиянию и положению.

Отзывы о сериале «Омут»

Главная претензия к «Омуту» у зрителей заключается в его вторичности.

«"Омут" — один из самых неоригинальных сериалов от "России-1" за последнее время. Он берет твисты из таких же мелодрам и даже не пытается как-то их переделать», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Пользователи нашли и другие минусы в проекте.