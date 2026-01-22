Меню
Киноафиша Статьи На «России-1» из «Лимитчиц» собирались сделать новую «Москву слезам не верит», а получилась копия «Бригады»: «Крайне унылый и беспросветный сериал»

22 января 2026 19:06
Кадр из сериала «Лимитчицы»

Эпизоды разочаровали зрителей.

Состоялась премьера второго сезона сериала «Лимитчицы». Создатели, судя по всему, задумывали проект как современную версию классической истории «Москва слезам не верит», пытаясь повторить успех легендарной картины.

Однако, по мнению значительной части зрителей, достичь поставленной цели так и не удалось. Они отмечают, что сериалу не хватает той самой глубины, жизненной правды и сильных характеров, которые когда-то сделали фильм культовым и всенародно любимым. И на примере второго сезона это ощущается особенно явно.

Сюжет второго сезона «Лимитчиц»

Прошло почти двадцать лет после событий первого сезона. Действие переносится в конец девяностых.

Маша теперь возглавляет ткацкую фабрику, но предприятие находится на грани краха. Его душат долги, сокращения и растущее недовольство рабочих.

В её семье тоже не всё спокойно. Сын Алёша, только что вернувшийся из армии, оказывается втянут в дела местных криминальных авторитетов. Муж Иван, отчаянно пытаясь найти деньги, попадает в серьёзные неприятности.

Непростые времена наступают и для её подруг. Нина вступает в борьбу за сохранение своей семьи, а Зоя наконец решает бороться за собственное счастье и свою жизнь.

Кадр из сериала «Лимитчицы»

Отзывы зрителей о сериале

Публика отметила, что серии «Лимитчиц» уже не предложили ничего нового. Атмосфера в сериале стала излишне мрачной и безысходной в духе «Бригады», а все сюжетные повороты кажутся повторами.

«Очень неинтересное продолжение, скучное, глупое, оторванное от реальности», «Сериал крайне унылый и беспросветный», «Честно говоря, не понимаю зачем в наше время снимать сериал о лимитчиках. "Москва слезам не верит" — да, "Лимитчицы" — нет», «Где учат писать такие сценарии? Это же нечто. Все персонажи абсолютно "плоскими" стали», «Второй сезон нисколько не мелодрама. Всё в стиле 90-х. Бандиты, рейдерские захваты. Сплошной депрессняк», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Лимитчицы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
