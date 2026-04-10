На роль миссис Хадсон в советском «Шерлоке» прочили звёзд, а в кадре появилась она: «Я ещё никогда не играла мебель»

Рина Зелёная навсегда закрепила этот образ за собой.

Советская экранизация «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» остаётся любимой и востребованной у зрителей до сих пор. Она выдержала проверку временем и продолжает вызывать тёплые ностальгические чувства. Легендарный тандем Василия Ливанова и Виталия Соломина стал недосягаемым образцом для всех последующих версий, а в уютных декорациях лондонской квартиры на Бейкер-стрит хочется задержаться подольше.

Однако сегодня мало кто помнит, что на главные роли первоначально рассматривались совсем другие исполнители. Так, народная артистка РСФСР Рина Васильевна Зелёная получила роль миссис Хадсон вопреки всем обстоятельствам.

Режиссёр Игорь Масленников позже объяснял: он задумывал комедийную историю, поэтому пожилая хозяйка квартиры на Бейкер-стрит должна была радовать зрителей своим обаянием.

Другие возрастные актрисы не подходили — в сознании публики они уже прочно закрепились как «свои», типично русские забавные старушки. Татьяна Пельтцер ассоциировалась с многочисленными сказками, а Мария Скворцова запомнилась зрителям по роли потенциальной тёщи Егора Прокудина в «Калине красной».

Рина Зелёная тоже снималась в сказочных экранизациях — «Чиполлино», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», — но это были сказки зарубежные. «Русского» следа за ней не числилось.

Тем временем на Гостелерадио роль миссис Хадсон прочили Евгении Ханаевой или Любови Добржанской. Редакторы не спорили, что Зелёная идеально подходит на образ пожилой британки, но утвердить её отказывались.

Актрисе уже исполнилось 77 лет. Чиновники считали её чересчур старой. Аргументы звучали беспощадно и цинично: она «выжила из ума», «ничего не помнит», а самый сокрушительный — «не доживёт до конца съёмок».

Но Игорь Масленников настоял на кандидатуре Рины Зелёной. И она блестяще справилась. Несмотря на преклонный возраст, регулярные поездки из Москвы в Ленинград и мучительно тесный корсет, актриса работала с полной самоотдачей.

Как только съёмки начались, всем стало очевидно: актриса подошла идеально. Ни с текстом, ни с самоотдачей, ни с взаимодействием с партнёрами не возникло ни малейших проблем. Понимая, какую жемчужину он «откопал», Масленников предложил Рине Васильевне расширить роль.

В ответ мгновенно прозвучала ироничная фраза, навсегда вошедшая в историю кинобаек: