На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»

25 февраля 2026 16:11
Кадр из мультфильма «История игрушек: Большой побег» (2010)

Математические алгоритмы вызывали сомнения.  

Чтобы выяснить, какие фильмы по праву считаются лучшими за всю историю, можно брать в расчёт кассовые сборы, прислушиваться к мнению критиков или полагаться исключительно на зрительские рецензии. Но пользователи Reddit пошли своим путём и подключили к этому делу математику. То, что получилось в итоге, многих здорово удивило.

Список лучших фильмов

Пользователь Reddit под ником Yeygermeister решил подойти к вопросу составления рейтинга лучших фильмов системно и собрал оценки с четырёх крупнейших киносайтов — Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd. Все данные он привёл к единой стобалльной шкале и на основе этого вывел собственную сотню величайших картин.

Первое место в этом математическом рейтинге занял «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Следом за ним расположились «12 разгневанных мужчин», а тройку лидеров замкнули «Семь самураев».

Кадр из фильма «Крёстный отец» (1972)

В пятёрку также попали «Список Шиндлера» Стивена Спилберга и классическая «Касабланка» 1942 года. Любопытно, что в первой десятке нашлось место и для двух анимационных лент — легендарных «Унесённых призраками» и пронзительной «Могилы светлячков».

В полный список попал и советский фильм «Сталкер» Андрея Тарковского — он занял 94-е место.

Впрочем, на форуме рейтинг вызвал недоверие.

«"Интерстеллара" нет вообще? Это что за список. Зато есть "Социальная сеть", мда», «А где "Матрица" или "Гражданин Кейн"? Вместо них нашлось место для "Истории игрушек 3". Серьезно? Нонсенс!», — пишут комментаторы.

Статус «Крестного отца»

Только в лидере списка никто не сомневается. «Крёстный отец» действительно занимает особое место в истории кино, и его статус «самого великого фильма» по многим версиям и подсчетам сложился не случайно. На поверхности — история о мафии.

Но если копнуть глубже, это универсальная притча о власти, деньгах и предательстве. Это история про семью, которая разваливается изнутри, пытаясь сохранить себя.

В отличие от многих современных фильмов про бандитов, «Крёстный отец» не романтизирует насилие. Оно здесь показано жестко, быстро и безрадостно.

Фото: Кадры из фильма «Крёстный отец» (1972), мультфильма «История игрушек: Большой побег» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
