Киноафиша Статьи На Prime Video припрятан идеальный сериал для любителей Агаты Кристи: почти как Пуаро, только в Канаде

На Prime Video припрятан идеальный сериал для любителей Агаты Кристи: почти как Пуаро, только в Канаде

26 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Три сосны»

Такой же неспешный и уютный.

Если вы любите детективы Агаты Кристи и ищете сериал на вечер, стоит обратить внимание на «Три сосны». Этот мини-сериал на Prime Video часто называют идеальным уютным детективом с мрачной атмосферой. Восемь эпизодов можно посмотреть всего за один день, а каждая история держит в напряжении до самого финала.

Уютный детектив с мрачной атмосферой

«Три сосны» рассказывает о старшем инспекторе Арманде Гамаше, которого играет Альфред Молина. Он расследует серию убийств в небольшой канадской деревне, где за уютной атмосферой скрываются мрачные тайны.

Сериал сочетает классические элементы детективов Агаты Кристи: ограниченный круг подозреваемых, неожиданные повороты и тщательно выстроенные расследования. При этом история балансирует между уютным детективом и напряженным триллером, что делает просмотр особенно увлекательным.

Персонаж, напоминающий Пуаро

Главная причина посмотреть «Три сосны» — инспектор Гамаш. Персонаж Альфреда Молины во многом напоминает Эркюля Пуаро: он внимателен к деталям, умеет читать людей и раскрывает преступления с помощью логики и наблюдательности.

Но у Гамаша есть и собственные особенности. Он нередко полагается на интуицию и сталкивается с личными проблемами, которые делают героя более живым и сложным.

Мини-сериал, который удобно смотреть за выходные

«Три сосны» состоит из восьми серий, причем каждые две рассказывают отдельную детективную историю. При этом через весь сезон проходит общая линия — исчезновение девочки Блю Ту-Риверс, которая постепенно раскрывается.

И хотя сериал закрыли после первого сезона, история получила завершение. Поэтому «Три сосны» отлично подходит для тех, кто хочет посмотреть законченный детектив без растянутых сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Три сосны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
